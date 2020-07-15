Samanyolu Haber /Gündem / Putin ile Merkel arasında Libya görüşmesi /15 Temmuz 2020 22:50

Putin ile Merkel arasında Libya görüşmesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Alman Başbakan Angela Merkel arasında yapılan telefon görüşmesinde Libya konusunu değerlendirdikleri bildirildi.

SHABER3.COM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Alman Başbakan Angela Merkel, yaptıkları telefon görüşmesinde, uzun süredir krize sahne olan Libya'da çözümün yalnızca siyasi ve diplomatik yollardan bulunması gerektiğini vurguladı.

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamaya göre Alman tarafının talebi üzerine yapılan görüşmede Putin ve Merkel'in ele aldığı konulardan biri Libya'daki durum oldu. Liderler, bu ülkedeki krizin yalnızca siyasi ve diplomatik yöntemlerle çözülmesi ve Libyalı taraflar arasında diyalog kurulması gerektiğini kaydetti.

Sputnik'te yer alan habere göre, liderler, özellikle Ukrayna'nın güneydoğusundaki durum üzerinde durdu. Rus lider, Ukrayna'nın Minsk anlaşmalarının içeriğini çarpıtma girişimlerinin yapıcılıktan uzak olduğunu belirtirken Kiev yönetiminin anlaşmalardaki yükümlülüklerine ilişkin seçici tutumunun müzakere sürecini çıkmaza soktuğunu ifade etti.

Putin ve Merkel, Ukraynalı yetkililerin Minsk'te kabul edilen önlemler dizisinin gözden geçirilmesi gerektiği yönündeki son açıklamalarını olumsuz karşıladı. Taraflar, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik tek dayanak olarak niteledikleri Minsk anlaşmalarının alternatifi bulunmadığının altını çizdi.

Putin ve Merkel, bu bağlamda 9 Aralık 2019'da Paris'teki Normandiya Dörtlüsü Liderler Zirvesi'nde kabul edilen önlemlerin ve kararların eksiksiz ve koşulsuz olarak yerine getirilmesinin öneminin altını çizdi.

"İran'a baskı sonuç vermez"

İran'daki durumun ele alındığı bölümde Putin, Tahran'a baskı uygulanmasının sonuç vermeyeceğini ve 2231 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararıyla kabul edilen İran'ın nükleer programına ilişkin Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nın (JCPOA) korunması için çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Putin ve Merkel, görüşmenin sonundaysa yeni tip Koronavirüsle mücadelede işbirliği de dahil iki ülkenin ortak gündemindeki güncel konuları istişare etti.
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