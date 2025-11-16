Samanyolu Haber /Dünya / Putin ile Netanyahu arasında kritik Ortadoğu görüşmesi /16 Kasım 2025 09:28

Putin ile Netanyahu arasında kritik Ortadoğu görüşmesi

Rusya Devlet Başkanı Putin ile İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze’deki ateşkes süreci başta olmak üzere Ortadoğu'ya ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

SHABER3.COM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Orta Doğu’daki gelişmeleri ele almak üzere telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin’den yapılan açıklamaya göre görüşmenin ana gündemi Gazze Şeridi’ndeki ateşkes süreci ve İran’ın nükleer programı oldu.

SURİYE DE KONUŞULDU
İki lider, Gazze’de ateşkes anlaşmasının uygulanmasına ilişkin son durumu değerlendirirken, İran’ın nükleer faaliyetlerine yönelik bölgesel endişeleri de masaya yatırdı. Putin ve Netanyahu ayrıca Suriye’de istikrarın sağlanmasına yönelik konularda görüş alışverişinde bulundu. Görüşmenin detaylarına ilişkin ek bir açıklama yapılmadı.
