Putin ile Trump, İsrail-İran krizini görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail-İran çatışmasını görüştü. İki liderin telefon görüşmesi yaklaşık 50 dakika sürdü.









TRUMP 'OLUMLU' DEDİ

Görüşmede Putin, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıları kınarken, taraflar arasında arabuluculuk yapabileceğini ifade etti. Putin, Rusya'nın Ukrayna ile müzakerelere devam etmek istediğini de vurguladı.Donald Trump ise İsrail'in saldırılarının olumlu olduğunu aktarırken, ABD'nin nükleer müzakereleri konusunda çalışmaya hazır olduğunu bildirdi.Ayrıca Putin'in Trump'ın doğum gününü kutladığı öğrenildi. İki lider aralarındaki kişisel ilişkiden ötürü memnuniyetlerini dile getirdi.