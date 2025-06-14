Samanyolu Haber /Dünya / Putin ile Trump, İsrail-İran krizini görüştü /14 Haziran 2025 20:36

Putin ile Trump, İsrail-İran krizini görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin İsrail ile İran arasındaki çatışmalarla ilgili görüştü. İki liderin telefon görüşmesi 50 dakika sürdü. Putin, İsrail'in saldırılarını kınadığını ve İsrail ile İran arasında arabuluculuğa hazır olduğunu belirtti. Trump ise İsrail'in saldırılarının olumlu olduğunu söyledi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail-İran çatışmasını görüştü. İki liderin telefon görüşmesi yaklaşık 50 dakika sürdü.

PUTİN İSRAİL'İN SALDIRILARINI KINADI

Görüşmede Putin, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıları kınarken, taraflar arasında arabuluculuk yapabileceğini ifade etti. Putin, Rusya'nın Ukrayna ile müzakerelere devam etmek istediğini de vurguladı.

TRUMP 'OLUMLU' DEDİ

Donald Trump ise İsrail'in saldırılarının olumlu olduğunu aktarırken, ABD'nin nükleer müzakereleri konusunda çalışmaya hazır olduğunu bildirdi.

Ayrıca Putin'in Trump'ın doğum gününü kutladığı öğrenildi. İki lider aralarındaki kişisel ilişkiden ötürü memnuniyetlerini dile getirdi.
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