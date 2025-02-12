Samanyolu Haber /Dünya / Putin ile Trump, telefonda 1,5 saat süren bir görüşme yaptı /12 Şubat 2025 21:01

Putin ile Trump, telefonda 1,5 saat süren bir görüşme yaptı

Putin ile Trump, telefonda 1,5 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı ele alındı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump, telefonda 1,5 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ile Trump arasında bugün gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin başkent Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İki liderin, tutuklu takası konusunu ele aldığını belirten Peskov, "Trump, Amerika tarafının varılan tüm anlaşmaları uygulayacağının garantisini verdi" dedi.

Putin'in, ABD'li yetkilileri Rusya'da ağırlamaya hazır olduğunu Trump'a ilettiğini aktaran Peskov, heyetlerin Ukrayna konusu dahil iki ülkenin ortak çıkarlarını kapsayan konuları ele alabileceklerini söyledi.

Peskov, Putin'in Trump'ı Moskova'ya davet ettiğini de vurgulayarak, "Putin ve Trump, görüşmede, Ukrayna konusunu ele alırken, yüz yüze görüşme dahil şahsi temasları sürdürme kararı aldı" diye konuştu.

İki liderin, Ortadoğu'daki gelişmeleri de istişare ettiğini dile getiren Peskov, "İran'ın nükleer programı ve Rusya ile ABD arasındaki ekonomik ilişkiler de ele alındı. Uzun bir telefon görüşmesiydi, yaklaşık 1,5 saat sürdü" dedi.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı görüşmede, Ukrayna’daki savaşın sona ermesi için görüşmelere başlamakta mutabık kaldıklarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek üzere derhal müzakerelere başlama konusunu görüştüğünü açıkladı.

Trump, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, “Ekiplerimizin derhal müzakerelere başlaması konusunda da mutabık kaldık ve görüşmemiz hakkında bilgi vermek üzere Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i arayarak işe başlayacağız, ki bunu şu anda yapacağım” dedi.
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