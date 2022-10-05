Samanyolu Haber /Dünya / Putin ilhak kararını onayladı /05 Ekim 2022 11:18

Putin ilhak kararını onayladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya ait dört bölgenin resmen ilhakını içeren kararı imzaladı.

SHABER3.COM

Rusya Devlet Başkanı Putin; Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'un ilhak edilmesini resmileştiren kanunu onayladı.

Ukrayna'nın Herson, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk bölgelerinde düzenlenen tek taraflı referandumda halk Rusya'ya katılma yönünde irade gösterdi. Ancak silahların gölgesinde yapılan refendum Türkiye dahil uluslararası toplum tarafından kabul görmüş değil.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 30 Eylül'de Kremlin'de yaptığı konuşmada, Herson, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk'ın ilhakını resmen açıklamış ve bu bölgelerin Rusya Federasyonu'nun yeni bölgesi olduğunu dünyaya duyurmuştu.
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