Samanyolu Haber /Dünya / Putin imzayı attı: Rusya'da satışları duruyor /02 Aralık 2019 22:28

Putin imzayı attı: Rusya'da satışları duruyor

Rusya'nın yerli yazılım hamlesi Putin'in imzası ile resmen start aldı. 1 Temmuz 2020'de yürürlüğe girmesi beklenen uygulama ile yerli yazılımı olmayan akıllı telefon ve bilgisayarların ülkede satışının durdurulması planlanıyor.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus yazılımına sahip olmayan akıllı telefon ve bilgisayarların satışının yasaklanmasına yönelik yasayı onayladı. 

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan yasa ile ülkede 1 Temmuz 2020'den itibaren satılan tüm akıllı telefon, bilgisayar ve akıllı televizyonların fabrika ayarı olarak Rus yazılımlarıyla çalışması gerekecek.

Yasanın hangi ürünleri kapsayacağı ve yazılımların söz konusu cihazlara yükleme sürecine ilişkin detayların Rus hükümeti tarafından belirlenmesini öngören yasayla buna uymayan şirketlere de ağır para cezalarının verilmesi planlanıyor.

Rusya'da satılan yabancı menşeli telefonlarda Rus yapımı arama motoru ve mesajlaşma uygulamalarının yer alması bir süre önce de gündeme gelmişti. Söz konusu girişime Yandex, Mail.ru gibi Rus teknoloji şirketleri destek verirken, Apple, Samsung ve Google gibi şirketler karşı çıkmıştı.
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