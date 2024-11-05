Samanyolu Haber /Dünya / Putin’in danışmanı: Üçüncü Dünya Savaşı’nı önlemenin anahtarı nükleer caydırıcılık /05 Kasım 2024 15:27

Putin’in danışmanı: Üçüncü Dünya Savaşı’nı önlemenin anahtarı nükleer caydırıcılık

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Nükleer politikten sorumlu danışmanlığını yapan Sergey Karaganov, insanlığın uzun sürecek bir çatışma ve savaş dönemine girdiğini, bu dönemde nükleer silahların caydırıcı rolünün güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Rus siyaset bilimci ve İktisat Yüksek Okulu (HSE) Dünya Ekonomisi ve Uluslararası Politika Fakültesi’nin bilimsel direktörü Sergey Karaganov, Üçüncü Dünya Savaşı’nı önlemenin anahtarının nükleer caydırıcılığı artırmak olduğunu savundu.

Karaganov, Valdai Uluslararası Tartışma Kulübü’nde yaptığı konuşmada, “Önümüzdeki 15-20 yıl boyunca, uluslararası ilişkilerde nükleer caydırıcılık etkisinin güçlendirilmesiyle dünya savaşını önlemek mümkün olacaktır” dedi.

Ona göre, bu strateji hem Batı ile Rusya arasındaki hem de Batı’nın kendi içindeki çelişkileri yönetme açısından kritik.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de nükleer silahların yalnızca güvenlik sağlama açısından son çare olarak kullanılacağını ve Rusya’nın nükleer politikalarının birinci öncelik olarak savunmaya odaklandığını ifade etti.

Putin, Eylül ayında ülkenin nükleer doktrininde genişletmeler yapılmasını önererek, nükleer caydırıcılık kapsamına giren devletlerin listesine yenilerini eklemeyi ve nükleer olmayan devletlerin Rusya’ya yönelik saldırılarının, bir nükleer gücün desteğiyle gerçekleştirildiği durumlarda “ortak saldırı” olarak değerlendirilmesini teklif etti.

Bu öneriler, Rusya’nın nükleer caydırıcılığı güçlendirme yolunda stratejik adımlar atmayı hedeflediğini ve caydırıcılığın, uluslararası krizlerin çözümünde önemli bir araç olarak görülmeye devam edeceğini gösteriyor.
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