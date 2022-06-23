Putin’in gizemli nükleer çantasını taşıyan albay vuruldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in nükleer çantasını taşımaktan sorumlu üst düzey bir Kremlin yetkilisinin, Moskova yakınlarındaki evinde başından vurulmuş halde bulunduğu iddia edildi. Rus medyasında yer alan haberlere göre 53 yaşındaki Vadim Zimin adlı albay, şu anda yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.







Güvenlik güçlerinden ayrıldıktan sonra gümrükte göreve başlayan ancak daha sonra hakkında rüşvet suçlamasından dolayı soruşturma açılan gizemli albayın, olay sırasında ev hapsinde tutulduğu belirtiliyor. Metro gazetesinin haberine göre Zimin, Moskova’nın kenar mahallelerinde yer alan dairesinin mutfağında birden fazla kurşunla yaralanmış halde bulundu. Sağlık görevlisi olan eşinin ise Ukrayna’da yaralanan Rus askerlerini tedavi ettiği bildirildi.





İddialara göre Albay’ın kanlar içindeki bedeni 20 Haziran Pazartesi günü saldırı sonrasında kardeşi tarafından bulundu. Kardeşinin saldırı sırasında banyoda olduğu kaydedildi. Olayın ardından suç mahalli yakınlarda yetkililer tarafından bir Izh 79-9TM silahı buldu.





Moskovsky Komsomolets’in bildirdiğine göre olay, Zimin’in gümrük servisine üst düzey bir görevde katıldıktan sonra rüşvet aldığı iddiasıyla cezai soruşturmayla karşı karşıya kaldığı bir dönemde gerçekleşti. Zimin, saldırı sırasında ev hapsindeydi ve hakkındaki iddiaları inkâr etmişti.





CHEGET ÇANTASINDA GİZLİ NÜKLEER KODLAR VAR

Rus Federal Güvenlik Servisi’nden emekli bir albay olan Zimin, Rusya’nın nükleer silahlarının kodlarını içerdiğine inanılan evrak çantasını taşımaktan sorumluydu. Bu görevi yerine getirmekten sorumlu olan tek kişi kendisi olmasa da çoğunlukla Rus liderinin yanında yer alıyordu.





Zimin, bu rolü ilk olarak eski Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin’in yardımcısı olarak görev yaparken üslenmişti. Halefi Vladimir Putin döneminde albaylığa terfi etti. Ancak Putin’in ekibindeyken görevinin tam olarak ne olduğunu henüz bilinmiyor. Kendisine ait bilinen sadece bir görüntü var.





Rusça’da ‘Cheget’ olarak bilinen gizli çantada, Kremlin’in nükleer silahlarının fırlatma kodlarının bulunduğuna inanılıyor. Çantanın kendi anahtar kodu var ve korunmasından sorumlu olarak görevlendirilen en fazla üç kişi ile 7/24 sıkı denetim altında tutuluyor.





Putin’in halk karşısına çıktığında ve resmi programlar sırasında bu çantayı her zaman görünür tutarak Batı’yla ‘alay etmekten’ zevk aldığı iddia ediliyor ve Cheget çantasına her zaman en az üç koruma eşlik ediyor.





PUTİN ALBAYLARINI BİR BİR KAYBEDİYOR

Öte yandan Putin’in bir diğer üst düzey albayı da dün helikopterlerinin Ukrayna füzesi tarafından vurulması sonucu hayatını kaybetmişti. 51 yaşındaki Yarbay Sergey Gundorov’un, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden sonra bu yıl öldürülen 55. subay olduğu söyleniyor