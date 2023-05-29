Samanyolu Haber /Gündem / Putin’in mesajında gaz merkezi vurgusu /29 Mayıs 2023 10:22

Putin’in mesajında gaz merkezi vurgusu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimlerinde önde bitiren Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajı gönderdi.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Putin’in mesajı dün akşam Kremlin’in internet sitesinde yayınlandı. Rusya medyasında ise seçim sonuçları detaylı şekilde verildi. 

Telgraf yoluyla Putin’in gönderdiği tebrik mesajında, "Sayın Erdoğan, sevgili dostum! Yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmenizden dolayı içten tebriklerimi kabul edin. Seçimlerdeki zaferiniz, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkanı olarak özverili çalışmalarınızın doğal bir sonucuydu. Türk halkının ne kadar güçlü şekilde yanınızda olduğunun açık bir kanıtıydı. Rusya Devlet Başkanı olarak, devlet egemenliğini güçlendirme ve bağımsız bir dış politika yürütme çabalarınızı destekliyoruz” denildi. 

Ayrıca Putin mesajında, Rusya Devlet organlarının Erdoğan'ın "Rusya-Türkiye dostane ilişkilerinin güçlendirilmesine ve çeşitli alanlarda karşılıklı yarar sağlayan işbirliğine" kişisel katkısını son derece takdir ettiğine dair takdir ifadelerinde bulundu: “İkili, bölgesel ve uluslararası gündemdeki konularda yapıcı diyaloğumuzu sürdürmeye hazır olduğumuzu teyit etmek isterim. Akkuyu nükleer santralinin inşası ve nükleer enerji santrali başta olmak üzere planlanan ortak projelerin tutarlı bir şekilde uygulanmasına büyük önem veriyoruz. Türkiye'de bir gaz merkezinin oluşturulması isteğini yineliyoruz” dedi.

Putin, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı olarak Erdoğan’a sıcak dileklerini iletti. “Devlet başkanı olarak böylesine sorumlu bir faaliyette size tüm kalbimle başarılar, sağlık ve refah diliyorum” dedi.
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