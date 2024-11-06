Putin’in Trump’ı tebrik etme planı yok!

Samanyoluhaber.com - Moskova





Rusya’dan gelen ilk açıklamalarda, Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Trump’ı tebrik etme planı olmadığını belirtti.





Peskov, ABD’nin Rusya’yı “dostane olmayan bir ülke” olarak tanımladığını ve bu politikanın değişip değişmeyeceğini görmek için Trump’ın göreve başlayacağı Ocak ayını bekleyeceklerini vurguladı.





Ayrıca, ABD’nin Rusya’ya yönelik açıklamalarını dikkatle izlediklerini ifade eden Peskov, iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihin en düşük seviyesinde olduğunu ve daha da kötüye gitmesinin neredeyse imkânsız olduğunu ekledi.





Rusya Dışişleri Bakanlığının açıklaması





ABD başkanlık seçimlerinde Donald Trump’ın zaferi üzerine Rusya Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yayınladı.





Açıklamada, Trump’ın zaferinin ABD halkının Demokrat Parti politikalarından duyduğu rahatsızlığı ve ülkenin iç sorunlarını çözme ihtiyacını yansıttığı belirtilirken, Rusya’nın Cumhuriyetçilere dair herhangi bir yanılsama içinde olmadığı vurgulandı.





Bakanlık, Amerikan siyasi elitinin, parti fark etmeksizin, “Rusya karşıtı” tutumunu koruduğuna dikkat çekti.





Açıklamada, “Rusya, yeni yönetimle birlikte çalışmaya hazırdır, ancak ulusal çıkarlarını savunma konusunda kararlıdır,” denilerek, Rusya’nın özel askeri operasyon hedeflerine odaklanmayı sürdüreceği belirtildi. Rusya’nın dış politika hedeflerinin değişmediği ve Washington’ın bu tutumu iyi bildiği ifade edildi.





Rusya Dışişleri Bakanlığı, Cumhuriyetçilerin iktidara gelmesinin, ABD’nin iç siyasi barometresinde büyük bir değişikliğe yol açmayacağına dair de görüş bildirdi.

Trump’ın “Önce Amerika” yaklaşımına atıf yapılırken, bunun Rusya ile ilişkilerde somut bir iyileşmeye işaret etmediği vurgulandı.





Trump’ın İkinci Döneminde Rusya ile İlişkiler





Donald Trump, seçim kampanyası sırasında, önceki başkanlık döneminde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile iyi ilişkiler sürdürdüğünü ve yeniden seçilirse bu ilişkileri koruma niyetinde olduğunu ifade etmişti.





Ancak Kremlin, ABD’yi hala “dostane olmayan bir ülke” olarak nitelendiriyor ve ilişkilerin geleceğinin yeni Amerikan yönetiminin atacağı adımlara bağlı olacağını belirtiyor.

Bu açıklamalar, Rusya’nın Trump yönetiminde bile ABD ile olan ilişkilerinde ihtiyatlı bir yaklaşımı sürdüreceğine ve Amerikan siyasetine dair olası “yanılsamalardan” uzak durduğuna işaret ediyor





Ukrayna’nın tutumu





Trump’ın zaferi sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de tebrik mesajını ileten liderler arasındaydı.





Zelenski, Trump’ın “güç yoluyla barış” politikasına dikkat çekerek, bu yaklaşımın Ukrayna’da “adil bir barışa” katkı sunabileceğini ifade etti. Zelenski, Trump’ın barışa odaklı bir diplomasiyle ülkesine destek sağlayabileceğine dair umudunu dile getirdi. Trump ve Zelenski en son yüz yüze görüşmelerini Eylül ayında yapmışlardı.