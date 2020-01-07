Samanyolu Haber /Gündem / Putin’in uçağı İstanbul’a inerken ABD’den dikkat çeken mesaj /07 Ocak 2020 21:48

Putin’in uçağı İstanbul’a inerken ABD’den dikkat çeken mesaj

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi. Putin'in Türkiye'ye gelişi sırasında ise sosyal medyada dikkat çeken bir mesaj paylaşımı oldu.

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Rusya Devlet Başkanı Putin’in uçağı İstanbul’a indi. Aynı saatlerde ABD’nin kapattığı ancak sosyal medyada faaliyet gösteren Suriye Büyükelçiliği’nden dikkat çeken bir mesaj yayımlandı. İdlib'le ilgili yapılan paylaşımda ‘Putin Erdoğan’ı dinlemeli’ ifadesine yer verildi.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Suriye’nin başkenti Şam’da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la görüşmesi ve Emevi Camisi’ne ziyaretinin ardından İstanbul’a geldi.

Yarın TürkAkım doğal gaz boru hattının tamamlanması vesilesiyle Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek törene katılacak olan Putin'i taşıyan uçak, saat 21.00'de Atatürk Havalimanı'na indi. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Putin'in tören öncesinde görüşmesi bekleniyor.

ABD'DEN İDLİB MESAJI

Putin’i taşıyan uçağın İstanbul’a indiği sıralarda ABD’nin kapattığı ancak sosyal medyada faaliyet gösteren Suriye Büyükelçiliği’nden dikkat çeken bir mesaj yayımlandı.

Mesajda “Başkan Trump’ın 26 Aralık'ta söylediği gibi Rusya, Suriye ve İran İdlib’de katliam yapmaya devam ediyor. Türkiye'nin bu haksız şiddeti durdurma çabalarını destekliyoruz. Putin, şiddeti derhal sona erdirmek için 8 Ocak'taki toplantısında Erdoğan'ı dinlemeli! ABD izliyor” denildi.

Öte yandan bugün ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Twitter hesabından İdlib’deki cihatçıların İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından baklava dağıttıkları görüntüleri paylaştı.
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