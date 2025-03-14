Putin’in Ukrayna’da barış yaklaşımını Avrupa nasıl gördü?

Samanyoluhaber.com - Moskova





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Rusya’nın ateşkese sıcak baktığını ancak kalıcı barış için bazı önemli şartların sağlanması gerektiğini belirttmişti.





Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Barış süreci, sadece ateşkese değil, kalıcı ve gerçek bir barış anlaşmasına yol açmalı.” diyerek daha önce sıkça dile getirdiği “güç yoluyla barış” tezini bu kez kullanmadı.





Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Péter Szijjártó, Putin’in açıklamalarına, “Barışa giden yol önce ateşkesten, sonra müzakerelerden geçiyor. Üç yıldır bunu söylüyoruz ve umuyoruz ki barış çabaları en kısa sürede amacına ulaşır.” dedi.





Slovakya Avrupa Parlamentosu Üyesi Luboš Blaha, “Sahadaki duruma bakıldığında, şartları sadece Rusya belirleyebilir. Rusya’nın talepleri göz önünde bulundurulmadan bir barış anlaşması sağlanamaz.” ifadelerini kullandı.





Avrupa basını da Putin’in açıklamalarına geniş yer verdi.





The Guardian, Rusya’nın ABD tarafından önerilen ateşkese dair birçok soru işareti taşıdığına dikkat çekerek, Kiev yönetiminin bu süreyi seferberlik ve silah sevkiyatını artırmak için kullanacağını öne sürdü. Gazete, “Moskova, ABD’nin teklifini doğrudan reddetmek istemese de kendi şartlarını öne sürecek. Avrupa’da birçok kişi, bu barış koşullarının Batı’nın askeri varlığını zayıflatacağından ve Putin’in kıtadaki etkisini artıracağından endişe duyuyor.” yorumunu yaptı.





Fransız Le Point dergisi, “Putin, ya kendi hedeflerine uymayan bir ateşkesi kabul etmek zorunda kalacak ya da barış sürecini baltalayan taraf olarak görülecek.” ifadesini kullanarak, önerilen ateşkesin Moskova için avantajlı olmadığını savundu.





Alman Focus dergisi ise, ABD ve Ukrayna arasındaki ateşkes görüşmelerinin ardından tüm dünyanın Moskova’nın vereceği tepkiyi beklediğini yazdı. Dergiye göre, “Putin, ateşkese prensipte karşı değil ancak ABD ve Ukrayna için zorlayıcı koşullar sundu.” Rus lider ayrıca “Ukrayna askerlerinin Kursk bölgesinde ne işi var?” sorusunu yönelterek ABD’nin bu konuda net bir yanıt veremediğini belirtti.





İspanyol El Confidencial, ateşkes teklifinin, Rus güçlerinin Kursk bölgesinde ilerleme kaydetmesiyle aynı döneme denk gelmesine dikkat çekti.





İtalyan Corriere della Sera, Putin’in “Rusya, Ukrayna’nın tarafsız statüye kavuşmasını, askeri olarak etkisiz hale getirilmesini ve ‘denazifikasyonunu’ talep etmeye devam edecek.” açıklamalarını ön plana çıkardı. Gazete, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin Batı’dan aldığı yardımlarla daha fazla askeri destek umduğunu belirtti.





Polonya gazetesi Rzeczpospolita, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun ateşkes teklifini bir “tuzak” olarak nitelendirdiğini aktardı.





Putin’in açıklamalarının ardından, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’nın süreci dikkatle takip ettiğini ve Batı’nın niyetlerini analiz ettiğini belirterek, “Ateşkes, yalnızca kalıcı bir barışın temeli olacaksa anlam taşır.” dedi.