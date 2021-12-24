Samanyolu Haber /Dünya / Putin, İsrail Cumhurbaşkanı Hertzog ile görüştü /24 Aralık 2021 23:16

Putin, İsrail Cumhurbaşkanı Hertzog ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İsrail Cumhurbaşkanı Yitsak Hertzog arasında bir telefon görüşmesi yapıldığı belirtildi.

SHABER3.COM

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İsrail Cumhurbaşkanı Yitsak Hertzog, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde ikili işbirliğinin gündemindeki konuları ele aldı.

Kremlin’in açıklamasına göre Putin ile Hertzog telefonla görüştü. Taraflar görüşmede birbirlerinin yeni yılını kutladı, öncelikle insani alandaki konular olmak üzere ikili ilişkilerin gündemindeki meseleleri ele aldı.

Liderler, İkinci Dünya Savaşı’yla ilgili gerçeklerin korunması ve savaşın sonuçlarının değiştirilmesi girişimlerine karşı koyulmasına yönelik ortak görev üzerinde durdu.

İkili ayrıca temasların sürdürülmesi yönünde anlaştı.


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