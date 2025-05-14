Samanyolu Haber /Gündem / Putin İstanbul'a gelecek mi: Rusya'dan Ukrayna zirvesi için kritik açıklama! /14 Mayıs 2025 13:58

Putin İstanbul'a gelecek mi: Rusya'dan Ukrayna zirvesi için kritik açıklama!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in söz konusu İstanbul ziyaretine ilişkin açıklama yapan üst düzey Rus yetkili Perşembe günü heyetin İstanbul'a geleceğini açıkladı.

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Ukrayna lideri Zelenski, 15 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak barış görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada 'İstanbul'da sadece Putin ile görüşürüm. Rus heyetinden biriyle görüşmem' ifadelerini kullanmıştı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre bu açıklamanın ardından ‘Putin İstanbul'a gelecek mi?’ sorusu sorulmuş, Kremlin'den yapılan açıklamada şöyle denilmişti: Türkiye'de yapılacak görüşmelere katılacak Rus heyeti hazırlanıyor. Putin'in uygun gördüğü zaman Türkiye'deki görüşmelerde Rusya'yi kimin temsil edeceğini açıklayacağız.

'HEYET PERŞEMBE GÜNÜ GELECEK'
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul’a gelip gelmeyeceğine ilişkin kafa karışıklığı sürerken Rusya’dan flaş bir açıklama geldi. Üst düzey Rus yetkili, heyetin Perşembe günü İstanbul’a geleceğini duyurdu.
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