Putin itiraf etti: İlhak edilen bölgelerde durum çok zor





Son haftalarda Ukrayna'daki en sert çatışmalar, ülkenin doğusundaki Bakmut'ta yaşanıyor. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı'ndan yayınlanan videoda, Zelenski'nin Bakmut'ta askerlere madalya taktığı görülüyor.

VOA'nıngöre, Rusya'nın güvenlik hizmetlerine hitap eden Putin, cephede durumun iyileştirilmesi gerektiğini kaydetti. Bu açıklama, Rusya Cumhurbaşkanı'nın, yaklaşık 10 ay önce başlayan işgalin planlandığı gibi gitmediği yönünde kamuoyu önündeki en açık ifadesi olarak görüldü.İşgalin planlandığı şekilde pürüzsüz ilerlediği yönündeki resmi açıklamalarından farklı konuşan Putin, Moskova'nın Eylül ayında ilhak ettiği bölgelerde durumun "zor" olduğunu kabul etti ve istihbarat örgütü Federal Güvenlik Hizmetleri'ne (FSB) bu bölgelerde yaşayan halkın "güvenliğini" güvence altına alması talimatı verdi.Putin, güvenlik personeline hitaben, "Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'nde, Herson ve Zaporijya bölgelerinde durum son derece zor" dedi.Açıklama, Putin'in Belarus'a yaptığı ziyaretin hemen ardından geldi. Putin'in Belarus ziyareti, Belarus'un Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yeni bir cephe açmasına yardım edebileceği korkularını arttırmış ancak Rusya bunu reddetmişti.Zelenski, Telegram mesajlaşma uygulamasında paylaşılan Bakmut'ta çekilen fotoğraflarının altına, "Ukrayna sizinle gurur duyuyor. Ben sizinle gurur duyuyorum! Düşman saldırılarını püskürtmede gösterdiğiniz cesaretiniz, dirayetiniz ve gücünüz için teşekkürler" diye yazdı.Zelenski, daha önceki açıklamasında, son altı günde Rus SİHA saldırılarının enerji hedeflerini üçüncü kez vurmasının ardından daha fazla silah yardımı çağrısında bulunmuştu.Öte yandan Putin, istihbarat örgütü Federal Güvenlik Hizmetleri'ne (FSB), yurtiçi ve yurtdışındaki "yeni ortaya çıkan tehditlerle mücadele etmek" için Rus toplumunu ve sınırları gözetim faaliyetlerini arttırması talimatı verdi.Rusya'nın orta kesimlerindeki bir doğalgaz boru hattında meydana gelen patlamada üç kişi hayatını kaybetti. Yerel yetkililer, hala Avrupa'ya nakledilen kısıtlı miktardaki gaz akışında da patlama nedeniyle aksama olduğunu bildirdi.Yetkililer, Telegram üzerinden yaptıkları açıklamada, Rusya'nın Kutup bölgesindeki doğalgazı Ukrayna üzerinden Avrupa'ya taşıyan Urengoi-Pomari-Uzhhorod boru hattındaki gaz akışının yerel saatle 13.50 itibarıyla durduğunu bildirdi.Çuvaşistan Cumhuriyeti Valisi Oleg Nilolayev, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada üç kişinin öldüğünü, bir şoförün ise "şokta olduğunu" söyledi.Nikolayev, boru hattından gaz nakliyatının ne zaman başlayacağının belirsiz olduğunu belirtti.