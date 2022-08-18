Putin, Karadeniz Filosu komutanını görevden aldı

Rusya 'Moskova' kruvazörünün battığını duyurdu









Rus Karadeniz Filosu, tek başına Ukrayna donanmasından çok daha büyük ve 1783 yılında İmparatoriçe Büyük Katerina döneminde kurulduğu için ulusal gurur kaynağı olarak kabul ediliyor.

RIA ajansının haberinin teyit edilmesi halinde, bir önceki komutan Igor Osipov'un görevden alınması, Rusya'nın ağır insan ve teçhizat kaybına uğradığı Ukrayna işgalinden bu yana geçen yaklaşık altı ay içinde en üst düzeyli bir askeri yetkilinin görevden alınması anlamına gelecek.Devlet haber ajansı RIA, kaynaklara dayandırdığı haberinde, yeni komutan Koramiral Viktor Sokolov'un, Sivastopol Limanı'nda filonun askeri konsey üyelerine tanıtıldığını aktardı.Bir başka kaynak da, Rusya'nın Ukrayna'da kendi tanımıyla "özel askeri operasyon" yürüttüğü bir dönemde atamanın kamuoyuna duyurulmamasının "normal" olduğunu savundu.Ülkede 'saygın bir geçmişe' sahip Karadeniz Filosu, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta başlattığı savaş sırasında kamuoyu nezdinde prestij kaybına maruz kaldı.Nisan ayında Ukrayna, Rus Karadeniz Filosu'na ait "Moskova" isimli kruvazör gemisini Neptün füzeleriyle vurarak batmasına neden oldu.Yine geçen hafta Kırım'ın güneybatısında, filonun Sivastopol'daki karargahının yakınındaki Saki hava üssü, saldırıların hedefi oldu. Uydu görüntüleri, tahrip olan üsteki sekiz savaş uçağının imha edildiğini ortaya koydu.Keza salı günü, yarımadanın kuzeyindeki bir askeri üste bulunan mühimmat deposu patlamalarla sarsıldı.Rusya, hadiseyi bir sabotaj eylemi olarak nitelendirdi ve dolaylı olarak Ukrayna'nın sorumlu olduğunu ima etti.Öte yandan Rusya istihbarat servisi FSB, Kırım'daki "İslamcı terör hücresi" olduğunu ileri sürdüğü bir gruba mensup altı kişinin gözaltına alındığını açıkladı.Ancak bu kişilerin patlamalara karıştıklarından şüphelenilip şüphelenilmediği konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.Rusya Savunma Bakanlığı'nın web sitesindeki resmi biyografisine göre 49 yaşındaki bir önceki komutan Osipov, Mayıs 2019'dan beri görev başında bulunuyordu.Yerine atanan 60 yaşındaki Sokolov, 1980'li ve 1990'lı yıllarda mayın tarama gemileri ve bu birimlere komuta etme konusunda geniş deneyime sahip bir isim.Rus Deniz Kuvvetleri'ne bağlı Pasifik ve Kuzey Filolarında bir dizi görevde bulunan ve hızlı yükselen Koramiral Viktor Sokolov, her iki filoda da komutan yardımcısı olarak görev aldı.2020 yılından bu yana da 'prestijli' bir askeri akademinin başında bulunuyordu.Moskova'nın 2014'te Ukrayna'dan ilhak ettiği ve o tarihten bu yana kapsamlı bir şekilde tahkim ettiği Kırım, Kiev'in gelecek haftalarda karşı saldırı planladığı Ukrayna'nın güneyini işgal eden Rus işgal güçleri için ana ikmal yolu sağlıyor.Filo, şubat ayında savaşın başlamasından bu yana Ukrayna limanlarını ablukaya alarak, Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in arabuluculuğundaki anlaşma uyarınca şimdi yeniden canlanan hayati öneme sahip tahıl ihracatını kilitledi.