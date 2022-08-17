Samanyolu Haber /Dünya / Putin karşıtı iş insanı ABD’de ölü bulundu /17 Ağustos 2022 17:05

Putin karşıtı iş insanı ABD’de ölü bulundu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtlığıyla tanınan iş insanı Dan Rapoport'un gizemli ölümü uluslararası basında gündem oldu.

SHABER3.COM

Rus medyası, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e eleştirilerde bulunan Letonyalı-Amerikalı bir yatırım bankacısı olan Dan Rapoport’un ABD’nin başkenti Washington’da ölü bulunduğunu duyurdu.

Rus Tatler dergisinde yer alan haberde, 52 yaşındaki Rapoport’un bir parkta yüklü miktar para ve intihar notuyla ölü bulunduğu öne sürüldü.

İş insanının Ukraynalı virolog olan eşi Alena ise, eşinin intihar ettiği iddialarını reddetti. Alena, eşinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıklarken, ABD’den konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

EVİNİ, TRUMP AİLESİNE SATMIŞTI
Rapoport, 2012 yılında Rusya’da Putin’e yönelik protestoların ardından Washington’a taşınmış, 2016 yılına kadar burada yaşamıştı. Daha sonra 2016 yılında Kiev’e taşınma kararı alan Rapoport, Washington’daki evini ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka ve eşi Jared’a satmıştı.

Rapoport, ikinci karısı Alena ile tanıştığında Kiev’de yaşıyordu. İkilinin bu evliliklerinden bir de kız çocuğu bulunuyor.

İş insanının Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından Kiev’den ayrıldığı biliniyordu. Ancak nerede olduğu netlik kazanmamıştı.

EŞİ İDDİALARI REDDETTİ
Rapoport’un ölüm haberi ilk olarak Salı günü Russian Tatler’ın eski editörü Yuniya Pugacheva’nın Telegram kanalında yayınlandı.

Pugacheva, finans yöneticisinin “Washington DC’de intihar ettiğini” öne sürdü.

Ayrıca, Bay Rapoport’u Mayıs ayında Londra’nın gösterişli Connaught Bar’ında gördüğünü iddia ederek, onun “genç kızlarla birlikte” olduğunu iddia etti, “Karısının onu terk ettiğini söylüyorlar.” diye ekledi.

Ancak Rus haber kanalı RBC’ye konuşan Alena, bu iddiaları reddetti ancak eşinin ölümünü doğruladı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Putin karşıtı iş insanı ABD’de ölü bulundu Sonraki Haber >>

Putin'in yeni silahı fuarda ninja kıyafeti giydi

Putin'in yeni silahı fuarda ninja kıyafeti giydi

Konya uyan artık AK Parti'ye oy verme

Konya uyan artık AK Parti'ye oy verme

Sahneye fırlayan gençten ilginç protesto: 'Konya uyan artık AKP'ye oy verme'

Sahneye fırlayan gençten ilginç protesto: 'Konya uyan artık AKP'ye oy verme'

Hocaefendi: Her gece ızdırapla kıvranıyorum

Hocaefendi: Her gece ızdırapla kıvranıyorum

'Bu arabayı Türkiye'de alma şansım yok'

'Bu arabayı Türkiye'de alma şansım yok'

A Haber fena yakalandı!

A Haber fena yakalandı!

Tarım Kredi marketlerinden indirim manzaraları

Tarım Kredi marketlerinden indirim manzaraları

Minibüs su kanalına düştü

Minibüs su kanalına düştü

Kulis: Bahçeli yine 'sürpriz' bir erken seçim çağrısı mı yapacak?

Kulis: Bahçeli yine 'sürpriz' bir erken seçim çağrısı mı yapacak?

Hocaefendi, vefat eden dostlarını yadetti

Hocaefendi, vefat eden dostlarını yadetti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:04:31