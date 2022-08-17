Putin karşıtı iş insanı ABD’de ölü bulundu

Rus medyası, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e eleştirilerde bulunan Letonyalı-Amerikalı bir yatırım bankacısı olan Dan Rapoport’un ABD’nin başkenti Washington’da ölü bulunduğunu duyurdu.







Rus Tatler dergisinde yer alan haberde, 52 yaşındaki Rapoport’un bir parkta yüklü miktar para ve intihar notuyla ölü bulunduğu öne sürüldü.





İş insanının Ukraynalı virolog olan eşi Alena ise, eşinin intihar ettiği iddialarını reddetti. Alena, eşinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıklarken, ABD’den konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.





EVİNİ, TRUMP AİLESİNE SATMIŞTI



Rapoport, 2012 yılında Rusya’da Putin’e yönelik protestoların ardından Washington’a taşınmış, 2016 yılına kadar burada yaşamıştı. Daha sonra 2016 yılında Kiev’e taşınma kararı alan Rapoport, Washington’daki evini ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka ve eşi Jared’a satmıştı.







Rapoport, ikinci karısı Alena ile tanıştığında Kiev’de yaşıyordu. İkilinin bu evliliklerinden bir de kız çocuğu bulunuyor.





İş insanının Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından Kiev’den ayrıldığı biliniyordu. Ancak nerede olduğu netlik kazanmamıştı.





EŞİ İDDİALARI REDDETTİ

Rapoport’un ölüm haberi ilk olarak Salı günü Russian Tatler’ın eski editörü Yuniya Pugacheva’nın Telegram kanalında yayınlandı.







Pugacheva, finans yöneticisinin “Washington DC’de intihar ettiğini” öne sürdü.





Ayrıca, Bay Rapoport’u Mayıs ayında Londra’nın gösterişli Connaught Bar’ında gördüğünü iddia ederek, onun “genç kızlarla birlikte” olduğunu iddia etti, “Karısının onu terk ettiğini söylüyorlar.” diye ekledi.





Ancak Rus haber kanalı RBC’ye konuşan Alena, bu iddiaları reddetti ancak eşinin ölümünü doğruladı.



