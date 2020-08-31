Samanyolu Haber /Dünya / Putin karşıtı Rus gazeteci ve aktivist saldırıya uğradı /31 Ağustos 2020 11:34

Putin karşıtı Rus gazeteci ve aktivist saldırıya uğradı

Kremlin karşıtı tutumuyla tanınan gazeteci ve aktivist Yegor Sergeevich Zhukov,, uğradığı saldırıda ağır yaralandı. Yüzünde kesikler oluşan Zhukov hastaneye kaldırıldı.

SHABER3.COM


Kremlin karşıtı aktivist ve gazeteci Yegor Sergeevich Zhukov, Moskova'da saldırıya uğradı. Zhukov'un uğradığı saldırıda ağır yaralandığı bildirildi.

Rusya'da yayın yapan radyo istasyonu Echo Moskvy'nin Pazartesi günü aktardığına göre, 22 yaşındaki aktivist yüzündeki derin kesikler ve beyin sarsıntısı şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Pazar günkü yayınının ardından kimliği belirsiz iki kişinin Zhukov'un evinde pusu kurduğu ve Zhukov'a saldırdığı belirtiliyor.

Zhukov'un ekibi, sosyal medya üzerinden gazetecinin nasıl yaralandığını gösteren görüntüler yayınladı. Yayınlanan görüntüler, genç aktivistin yerdeyken de kafasına vurulmaya devam edildiğini gösteriyor.

Echo Moskvy Genel Yayın Yönetmeni Aleksey Venediktov, Zhukov'un saldırıyla ilgili olarak polise şikayette bulunduğunu açıkladı.

Rusya'da tanınan bir blog yazarı olan Zhukov, daha önce, Rusya'nın devlet başkanı olmak istediğini de söylemişti. 

Siyaseten yetenekli ve hazırcevap bir kişi olarak tanınan Şukov, geçen yıl düzenlenen protesto eylemlerinde öğrenci olarak yer almıştı. Bir mahkeme, gözaltına alınan genç aktivisti üç yıl boyunca şartlı gözetim altında tutulması koşuluyla şartlı salıvermiş ve Zhukov'un internet üzerinden kendi video kanalından yayın yapmasını yasaklamıştı. Bunun üzerine gazeteci, Echo Mosvky için çalışmaya başlamıştı.
Zhukov'un videoları, yüksek izlenme oranlarına sahip. Zhukov daha önce Rusya'nın önde gelen muhalif siyasetçisi Aleksey Navalni ile de röportaj yapmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Putin karşıtı Rus gazeteci ve aktivist saldırıya uğradı Sonraki Haber >>

Uçurtmaya takılan çocuk uçtu

Uçurtmaya takılan çocuk uçtu

Akitçiler ekrana Anırkabir yazdı

Akitçiler ekrana Anırkabir yazdı

Diktatöre doğum gününde bağırdılar : ‘Yargılanacaksın!’

Diktatöre doğum gününde bağırdılar : ‘Yargılanacaksın!’

Norveç'te aşırı sağcılar Kur'an-ı Kerim yırttı

Norveç'te aşırı sağcılar Kur'an-ı Kerim yırttı

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan provokatör ortalığı karıştırdı

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan provokatör ortalığı karıştırdı

Japonya'da 'uçan araba' projesinde yolculu ilk deneme

Japonya'da 'uçan araba' projesinde yolculu ilk deneme

Beyaz Saray'dan ayrılan Cumhuriyetçilere şok

Beyaz Saray'dan ayrılan Cumhuriyetçilere şok

ABD'de Beyzbol maçları da ertelendi

ABD'de Beyzbol maçları da ertelendi

Bir su kemeri göçtü

Bir su kemeri göçtü

Trafik ışıklarında bekleyen minibüs patladı

Trafik ışıklarında bekleyen minibüs patladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:23:16