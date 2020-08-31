Putin karşıtı Rus gazeteci ve aktivist saldırıya uğradı

Kremlin karşıtı aktivist ve gazeteci Yegor Sergeevich Zhukov, Moskova'da saldırıya uğradı. Zhukov'un uğradığı saldırıda ağır yaralandığı bildirildi.





Rusya'da yayın yapan radyo istasyonu Echo Moskvy'nin Pazartesi günü aktardığına göre, 22 yaşındaki aktivist yüzündeki derin kesikler ve beyin sarsıntısı şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.





Pazar günkü yayınının ardından kimliği belirsiz iki kişinin Zhukov'un evinde pusu kurduğu ve Zhukov'a saldırdığı belirtiliyor.





Zhukov'un ekibi, sosyal medya üzerinden gazetecinin nasıl yaralandığını gösteren görüntüler yayınladı. Yayınlanan görüntüler, genç aktivistin yerdeyken de kafasına vurulmaya devam edildiğini gösteriyor.





Echo Moskvy Genel Yayın Yönetmeni Aleksey Venediktov, Zhukov'un saldırıyla ilgili olarak polise şikayette bulunduğunu açıkladı.





Rusya'da tanınan bir blog yazarı olan Zhukov, daha önce, Rusya'nın devlet başkanı olmak istediğini de söylemişti.





Siyaseten yetenekli ve hazırcevap bir kişi olarak tanınan Şukov, geçen yıl düzenlenen protesto eylemlerinde öğrenci olarak yer almıştı. Bir mahkeme, gözaltına alınan genç aktivisti üç yıl boyunca şartlı gözetim altında tutulması koşuluyla şartlı salıvermiş ve Zhukov'un internet üzerinden kendi video kanalından yayın yapmasını yasaklamıştı. Bunun üzerine gazeteci, Echo Mosvky için çalışmaya başlamıştı.

Zhukov'un videoları, yüksek izlenme oranlarına sahip. Zhukov daha önce Rusya'nın önde gelen muhalif siyasetçisi Aleksey Navalni ile de röportaj yapmıştı.