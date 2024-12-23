Putin: Kazan’a saldırı düzenleyenleri pişman edeceğiz

Samanyoluhaber.com - Moskova





Putin, Rusya’nın Kazan şehrine yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarına sert tepki gösterdi.





Video konferans yoluyla katıldığı karayolu ve havayolu projelerinin açılış töreninde konuşan Putin, “Ülkemizde bir şeyleri yıkmaya çalışan herkes, katbekat fazla yıkımla karşı karşıya kalacak ve pişman olacak. Biz yalnızca verilen zararları telafi etmekle yetinmeyeceğiz, çok daha hızlı bir şekilde ilerleyeceğiz” ifadelerini kullandı.





Rusya’nın tüm engellemelere rağmen kalkınmaya devam edeceğini belirten Putin, “Hem karayolu ağlarımızı hem de şehirlerimizi geliştirecek, konutlar inşa edeceğiz. Tam şu anda olduğu gibi, projelerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.





Tataristan yerel yönetim basın servisine göre, Kazan’a önceki gün insansız hava araçlarıyla sekiz saldırı düzenlendi. Hasar gören yapılar arasında yüksek binalar ve dört katlı bir bina yer aldı. İHA’ların bir sanayi tesisine saldırmayı hedeflediği bildirildi.





Yetkililer, saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı.





Bu saldırı, Kazan’a yönelik ilk İHA saldırısı değil. Daha önce de Elabuga, Nijnekamsk ve Tataristan’ın farklı bölgelerine benzer saldırılar düzenlenmişti.