Putin kısmi seferberlik ilan etti: Bu blöf değil!..

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ulusa sesleniş konuşmasında kısmı seferberlik ilanını öngören kararnameyi imzaladığını açıkladı.



'Amacımız Donbas'ı özgürleştirmek' diyen Putin, Batı'yı Rusya'yı yok etmek istemekle suçladı.



Sputnik Türkçe'de yer alan habere göre askerlik eğitimi alanların orduya çağrılacağını duyurarak, "Sadece şu anda yedekte bulunan ve her şeyden önce orduda görev yapmış, belirli askeri uzmanlıklara ve deneyime sahip olan vatandaşlar, kısmi seferberlik çağrısına tabi olacaktır. Askeri göreve çağrılanlar, birliklere gönderilmeden önce özel askeri harekat deneyimi dikkate alınarak mutlaka ek askeri eğitimden geçecek" açıklamasını yaptı.



Rus lider, kısmi seferliğin bugünden itibaren başladığını açıkladı ve Moskova'nın dün açıklanan referandumları destekleyeceğini vurguladı.



"BU BİR BLÖF DEĞİL"



"Batı barışçıl bir çözümden yana değil, Ukrayna'ya silah yığıyor. Toprak bütünlüğümüz tehdit edilirse Rusya mevcut tüm yolları kullanacak, bu bir blöf değil" dedi ve Batı'nın 'nükleer şantaj' uyguladığını söyledi.



Putin konuşmasında Ukrayna'nın doğusunda savaşan gönüllülerin Rus silahlı kuvvetlerinin üyeleriyle aynı statüye sahip olacağını da sözlerine ekledi.



KISMİ SEFERBERLİK KİMLERİ KAPSIYOR?



Rusya Savunma Bakanı Şoygu, 'Kısmi seferberlik kararı daha önce askeri tecrübesi olanlar için geçerli seferberlik kararı için büyük bir kaynağımız var' dedi.



Rus bakan karar kapsamında 300 bin yedek askerin görevlendirileceğini kaydetti.