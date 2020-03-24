Samanyolu Haber /Dünya / Putin koronavirüs hastanesini ziyaret etti /24 Mart 2020 19:08

Putin koronavirüs hastanesini ziyaret etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da korona virüsü hastalarının tedavi edildiği bir hastaneye gitti. Putin'e eşlik eden Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, ziyaret sırasında test edilmeyen kişileri kast ederek "Gerçekte hasta olan çok daha fazla kişi var" uyarısında bulundu.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, korona virüsüne yakalananların tedavi edildiği bir hastaneyi ziyaret etti. Sarı bir koruyucu giysi, maske ve eldivenle Moskova’daki hastaneye giden 67 yaşındaki Putin, hasta ziyareti sırasında solunum cihazı da taktı.

Putin ziyaret sırasında sağlık çalışanlarına teşekkür ederken, kendisine eşlik eden Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin’in “Ciddi bir durum var” uyarısında bulunması dikkat çekti. Sobyanin, Moskova’daki durumun resmi verilere yansıyandan daha ciddi olabileceğini, zira vaka sayılarının hızla arttığını söyledi. Sobyanin, test edilmeyen kişileri kast ederek “Gerçekte hasta olan çok daha fazla kişi var” dedi.

Rusya’da şu ana dek kayıtlara geçen 495 vaka var. En az bir kişinin de korona virüsü nedeniyle öldüğü biliniyor. 
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