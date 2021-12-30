Putin: Kuzey Akım gaz sevkiyatına hazır

Yazdan önce onay beklenmiyor





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Akım 2 boru hattının doğalgaz ihracatına hazır olduğunu belirterek projenin Avrupa'da rekor seviyelere ulaşan doğalgaz fiyatlarının aşağı çekilmesine de yardımcı olacağını vurguladı.DW'nin haberine göre, Rus enerji devi Gazprom'un Başkanı Alexey Miller'in de hazır bulunduğu kabine toplantısında konuşan Putin, ikiz borulardan ikincisine doğal gaz pompalandığını belirterek "Rus gazını alan ülkelerdeki tüketicilerin fiyatlardaki düşüşü hissedeceğini" söyledi.Rus doğalgazını Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 projesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) muhalefeti ve yaptırım tehditleri nedeniyle gecikmeli olarak Eylül ayında tamamlanabilmiş, ancak kullanıma sokulamamıştı. Başlangıçta hattın 2019 yılında kullanıma açılması planlanıyordu.Hattan doğalgaz sevkiyatının başlayabilmesi için Alman düzenleyici kurumu Federal Şebeke Ajansı'nın onayı bekleniyor. Kurum onay sürecini, Alman yasalarıyla uyumlu hale getirilmesi gerekçesiyle Kasım ayında dondurmuş, Aralık ayı ortasında yaptığı açıklamada ise, boru hattına ruhsatla ilgili kararın önümüzdeki yıl yaz ayları öncesinde çıkmayacağını bildirmişti.Almanya'da Aralık ayında göreve gelen Sosyal Demokrat Parti-Yeşiller-Hür Demokratlar koalisyonunun projeye Merkel hükümeti kadar sıcak bakmadığı biliniyor.ABD'nin yanı sıra Polonya ve Ukrayna da Avrupa'nın Rus doğalgazına bağımlılığı artıracağı gerekçesiyle projeye karşı çıkıyor. Kuzey Akım 2'yi savunanlar ise Washington'un muhalefetinin arkasında Avrupa'ya daha yüksek fiyatlardan kendi sıvı gazını satma hesabının bulunduğunu ileri sürüyor.11 milyar dolarlık projenin maliyetinin yarısı Rus Gazprom, diğer yarısı ise aralarında Alman Uniper ve Wintershall Dea firmalarının da bulunduğu Avrupalı enerji şirketlerince karşılanmıştı.İsviçre merkezli işletmeci şirket Nord Stream AG'den yapılan açıklamada da ikinci boruda pompalamaya hazırlık sürecinin 29 Aralık tarihi itibarıyla tamamlandığı ve doğalgaz sevkiyatı için gerekli şartların mevcut olduğu bildirildi.