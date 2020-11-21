Samanyolu Haber /Gündem / Putin’le ilgili bir bomba iddia daha: Acil kanser ameliyatı geçirdi /21 Kasım 2020 10:20

Putin’le ilgili bir bomba iddia daha: Acil kanser ameliyatı geçirdi

Rusya'da 20 yıldır iktidarda olan Vladimir Putin'in sağlık durumuyla ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Putin'in görevi bırakacağını savunan Prof. Dr. Valery Solovey, 68 yaşındaki liderin şubat ayında kanser ameliyatı geçirdiğini öne sürdü.

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Özel hayatı ve ailesiyle ilgili detayları gizli tutmasıyla bilinen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağlık durumuyla ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

Geçtiğimiz günlerde The Sun'a konuşan Prof. Dr. Valery Solovey, 68 yaşındaki Putin’in Parkinson hastalığı olduğunu ve ailesinin de baskısıyla Ocak 2021’de görevi bırakacağını öne sürmüştü.

Putin’in kamuoyu önündeki görüntülerini yorumlayan ve sağ kolundaki salınım farklılığının Parkinson belirtisi olduğunu savunan Solovey’in iddiaları Kremlin’den gelen açıklamaların ardından yalanlanmıştı.

ŞUBAT AYINDA OPERASYON

Ancak Soloyev yeni bilgilerle Putin’in sağlık durumuyla ilgili iddialarının arkasında durmaya devam ediyor. Daily Mail’e konuşan Prof. Dr. Soloyev, Putin’in kanser olduğunu ve geçtiğimiz şubat ayında acil olarak bir ameliyat geçirdiğini savundu. İngiliz basınına konuşan ve Soloyev’in iddialarını destekleyen isimsiz bir kaynak ise ameliyatın karın bölgesinden yapıldığını söyledi.

İKİNCİ TEŞHİS DAHA TEHLİKELİ

Putin’in görevi bırakacağını ve yerine kızı Katerina Tikhonova’yı düşündüğünü belirten Soloyev, “Putin’in hastalıklarından biri nöropsikolojik diğeri kanserle ilişkili.


Ben doktor değilim, bunların detaylarını paylaşmaya etik olarak hakkım yok. İkinci teşhis Parkinson’a göre daha tehlikeli. Parkinson yalnızca kamuoyu önüne çıkmayı sınırlandırıyor” dedi.

2000 YILINDA GÖREVE GELMİŞTİ

Vladimir Putin, 2000 yılında Rusya Devlet Başkanı olarak seçilmişti. Rusya’da iki kez art arda başkan seçilmesinin ardından Putin, anayasanın iki dönemden daha fazla başkanlık yapılmasına müsaade etmemesi nedeniyle 2008-2012’de başbakanlık görevini üstlendi.

2012’de yapılan seçimlerde oyların yüzde 63.6’sını alarak yeniden devlet başkanı seçilen Putin, 2018’de yapılan seçimlerde de oyların yüzde 76.76’sını alarak daha güçlü bir şekilde başa geldi.

Putin’in görev süresi 2024’te sona ererken, son yapılan anayasa değişikliğiyle 2036'ya kadar görevde kalmasının yolu açılmıştı.
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