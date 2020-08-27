Putin Lukaşenko'ya sahip çıktı: Belarus'a yedek polis gücü gönderiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kendilerinden gerekirse kullanılmak üzere yedek polis gücü talep ettiğini, bu talebi kabul ettiklerini söyledi.





Putin, Lukaşenko'nun sözkonusu polis gücünü ülkedeki kriz kontrolden çıkmadıkça kullanmama sözü verdiğini belirtti.





RIA haber ajansının aktardığına göre Putin, Moskova'nın Belarus'ta Rus güçlerinin kullanılmasına şu an için ihtiyaç olmadığı ve Belarus'taki durumun normalleştiği kanaatinde olduğunu kaydetti.