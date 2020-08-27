Samanyolu Haber /Gündem / Putin Lukaşenko'ya sahip çıktı: Belarus'a yedek polis gücü gönderiyor /27 Ağustos 2020 15:15

Putin Lukaşenko'ya sahip çıktı: Belarus'a yedek polis gücü gönderiyor

Rusya Devlet Başkanı Putin, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'nun isteği üzerine gerekirse kullanılmak üzere yedek polis gücü oluşturduklarını söyledi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kendilerinden gerekirse kullanılmak üzere yedek polis gücü talep ettiğini, bu talebi kabul ettiklerini söyledi.

Putin, Lukaşenko'nun sözkonusu polis gücünü ülkedeki kriz kontrolden çıkmadıkça kullanmama sözü verdiğini belirtti.

RIA haber ajansının aktardığına göre Putin, Moskova'nın Belarus'ta Rus güçlerinin kullanılmasına şu an için ihtiyaç olmadığı ve Belarus'taki durumun normalleştiği kanaatinde olduğunu kaydetti.
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