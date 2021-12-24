Putin: Merkez Bankası'nın işine karışırsam sonumuz Türkiye gibi olur

'Ukrayna'yla gerilim bizim seçimimiz değil'





Putin, "Yıllık yüzde 8 enflasyonun çok fazla olduğunu biliyorum. Tabii yüzde 4'lük hedefe dönmemiz gerek" diye konuştu.Rusya Merkez Bankası'nın bağımsız bir politika izlediğini ve faiz dahil tüm enstrümanları dikkatle kullanmaları gerektiğini belirten Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu size garip gelebilir ama Merkez Bankası'nın işine karışmam. Bunu olumlu olarak görüyorum ve prensipte doğru dengeyi bulduğumuza inanıyorum."Putin'in 2021'de Rusya için ekonomik büyüme tahmini yüzde 4,5, işsizlik oranı tahmini ise yüzde 4,4.Haberin başlığını atlayın ve okumaya devam edinBunlar da ilginizi çekebilirAtölyede çalışan bir işçiKısa çalışma ödeneği ile işten çıkarma yasağı 2 ay uzatıldıErdoganDolar: Erdoğan, 'Kur artışı istihdamı artırır' dedi, kur rekor tazelediLiberal Demokratların kutlamalarıBoris Johnson - İngiltere'de Muhafazakar Parti ara seçimi kaybetti, hükümetin Parlamento'daki desteği bıçak sırtındaABD'de seçim sonuçlarını takip eden iki kişiABD seçimleri: Kazanan neden hala belli değil, sonuçların gecikmesinin nedeni ne?Haberin sonuRusya Merkez Bankası geçen ay politika faizini 100 baz puan artırarak yüzde 8,5'a çıkarmış ve önümüzdeki aylarda birden fazla faiz artırımının mümkün olduğunu duyurmuştu.Türkiye'de ise Merkez Bankası politika faizini Eylül ayından bu yana 500 baz puan indirerek yüzde 14'e düşürmüştü.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, basın toplantısında Ukrayna ile yaşanan ile gerilime de değindi.Vladimir Putin, "Bu bizim seçimimiz değil. Bunu biz istemiyoruz. Sadece bugünün değil, gelecek haftanın ve yakın geleceğin güvenlik görünümünü garanti altına almak istiyoruz" dedi.Putin, NATO'ya, daha fazla doğuya genişlememesi çağrısı yaptıklarını hatırlattı, "Artık top onların sahasında" ifadesini kullandı.NATO'nun kendilerine bir yanıt vermesi gerektiğini belirten Putin, "Şu ana dek genel olarak olumlu bir tepki aldığımızı vurgulamak isterim. Amerikalı ortaklarımız bize, bu görüşmelere başlamaya hazır olduklarını söyledi" dedi.Rusya ve Ukrayna, Putin'in konuşması sırasında, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine yönelik olarak 2020 yılında sağlanan kapsamlı ateşkesi tekrar yürürlüğe koymak için anlaştı.Öte yandan Rusya lideri Putin, basın toplantısında, Covid-19 aşıları için de "Aşıların karşılıklı tanınması ve mümkün olan en çok miktarda ve mümkün olan en kısa sürede dünyaya yayılması gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde küresel olarak bu sorunla başa çıkamayacağız ve insanlık daima bununla yaşamak zorunda kalacak" dedi.Putin, Rusya'da bağışıklık oranının yüzde 59,4 olduğunu belirtirken "Ama bu yeterli değil. Bağışıklık oranımızın yüzde 80 dolayında olması gerek. Umarım ilk çeyrek ya da ikinci çeyreğin sonunda bu seviyeye geleceğiz" diye konuştu.