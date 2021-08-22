Samanyolu Haber /Dünya / Putin: Militanların sığınmacı görünümünde girmelerini istemiyoruz /22 Ağustos 2021 19:31

Putin: Militanların sığınmacı görünümünde girmelerini istemiyoruz

Rusya Devlet Başkanı Putin, Afganistanlı militanların Rusya’ya sığınmacı görünümünde girmelerini istemediğini söyledi. Rusya lideri, Afganistan’daki durumun Rusya’nın güvenliği ile doğrudan ilişkisi olduğunu belirtti.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Putin,  Birleşik Rusya Partisi temsilcileriyle görüşmesinde Putin, “Afganistan’ın, güvenliğimiz ile doğrudan ilişkisi bulunuyor” dedi ve şöyle devam etti:

“Batılı güçler, ABD ve başka ülkelerden vize alana kadar sığınmacıların Orta Asya ülkelerine yerleştirilmesi konusunda ısrar ediyor. Demek ki komşularımız olan bu ülkelere birilerini vizesiz göndermeyi mümkün sayıyorlar, kendilerine ise vizesiz bireyleri istemiyorlar. Bu, söz konusu sorunun çözümüne dair çok küçük düşürücü bir yaklaşım.”

“Bu ülkelerden her birine sığınmacıların girdiğini düşünün. Bu sığınmacıların içlerinde kimlerin olduğunu nasıl bilelim?” sorusunu soran Rusya Devlet Başkanı, şunları söyledi:

“Sayıları binleri, yüz binler, hatta milyonları bulabilir. Bizimse yakın müttefiklerimiz olan komşularımız ile aramızda vize uygulaması bulunmuyor, onlarla paylaştığımız sınır ise bin kilometre. Diyelim ki (sığınmacılarla gelen bir militan) bir arabaya bindi ya da bir eşeğe bindi ve bozkırda yola koyuldu. O zaman biz bu durumla ne yapacağız?”

Rusya lideri, “Sığınmacı kılığında ülkemizde yeniden birtakım militanların belirmesini istemiyoruz. Kuzey Kafkasya’da askeri eylemlerin yaşandığı 90’lı yıllarda ve 2000’li yılların ortasında yaşananların herhangi bir şekilde tekrarlanmasını istemiyoruz” vurgusunu yaptı.
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