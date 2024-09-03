Putin Moğolistan’da

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Putin’in Moğolistan’a yaptığı bu ziyaret, son altı ayda gerçekleştirdiği sekizinci dış ziyaret olmasıyla dikkat çekiyor. Ve ayrıca Rusya’nın Asya-Pasifik bölgesindeki stratejik ortaklıklarını güçlendirme çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.



Ziyaretin temel amacı, SSCB ve Moğolistan’ın Khalkhin Gol Nehri üzerinde Japonya’ya karşı kazandığı zaferin 85. yıldönümünü kutlamak olsa da, bu ziyaretin jeopolitik ve ikili ilişkiler açısından da önemli mesajlar içerdiği görülüyor.



Kremlin’in açıklamalarına göre, Putin ve Khurelsukh, ikili ilişkilerin yanı sıra güncel uluslararası ve bölgesel konuları da ele alacak. Ayrıca, ziyaret kapsamında önemli ikili belgelerin imzalanması bekleniyor.



Vladimir Putin’in Moğolistan ziyareti, sadece bir zaferin yıldönümünü kutlamakla kalmıyor, aynı zamanda Rusya’nın Asya’daki stratejik etkisini pekiştirme ve uluslararası arenada karşı karşıya olduğu zorluklara karşı bir duruş sergileme amacını da taşıyor.



Stratejik Ortaklık ve Ekonomik İşbirliği



Bu ziyaret, Rusya-Moğolistan ilişkilerinde yeni bir dönemin habercisi olarak değerlendiriliyor ve Asya-Pasifik bölgesindeki güç dengeleri üzerinde önemli etkiler yaratabilir.



Putin’in ziyaretinin bir diğer önemli boyutu ise, Rusya ve Moğolistan arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirme çabaları.

Putin, Moğol gazetesi Onoodor’a verdiği röportajda, Rusya’nın Moğolistan ile olan ilişkilerini “yakın komşu ve uzun süreli dostluk” olarak nitelendirdi.



İki ülke arasında devam eden projeler arasında, Rusya’dan Çin’e uzanan bir trans-Moğol gaz boru hattının inşası, Ulanbator demiryolunun modernizasyonu ve Cengiz Han Uluslararası Havalimanı’na Rosneft tarafından yakıt sağlanması gibi projeler yer alıyor.



Rusya ve Moğolistan, özellikle enerji alanında işbirliğini derinleştirme konusunda önemli adımlar atıyor. Soyuz Vostok doğalgaz boru hattı projesi, bu işbirliğinin somut örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Moğolistan’ın, bu projeden elde edeceği ekonomik faydaların yanı sıra, Rusya ile olan stratejik ortaklığını daha da pekiştireceği düşünülüyor.