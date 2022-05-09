Putin, Moskova’dan seslendi: Ukrayna’da yapmamız gerekeni yaptık





Moskova’da düzenlenen 9 Mayıs Zafer Bayramı etkinliğinde konuşan Putin, “Düşmanlarımıza karşı savaştık. Donbas topraklarına ve Kırım’a girmek istiyorlardı. Kiev’in nükleer silah konuşlandırma planları vardı. İşte bu sebeple Rusya harekete geçti. Verilebilecek tek doğru karar buydu. Egemen ve demokratik bir ülkenin alabileceği kararı aldık. Rusya ordusu, Donbass’ta bizim insanlarımız için ve vatanımızın güvenliği için savaşıyor. Vatanın korunması her daim kutsal bir görevdir. Ukrayna’da yapmamız gerekeni yaptık.” dedi.





Putin, “Sovyetlerin çöküşünden sonra ABD eşsiz bir durumdan bahsetti ancak yanılıyorlar. Rusya Sovyetler Birliği’nden ayrı bir karaktere sahip. Biz aynı ülke değiliz. Batı Rusya’yı dinlemek istemedi, başka planları vardı.” şeklinde konuştu.