Samanyolu Haber /Gündem / Putin muhalefetten korkuyor: Rusya, Erdoğan'ın kazanmasını istiyor! /16 Mart 2023 12:44

Putin muhalefetten korkuyor: Rusya, Erdoğan'ın kazanmasını istiyor!

Putin muhalefetten korkuyor: Rusya, Erdoğan'ın kazanmasını istiyor! Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksei Erkhov'un düzenlediği basın toplantısında yönelttiği soruları gündemine taşıdı.

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Gazeteci-yazar Murat Yetkin,  Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksei Erkhov'un 15 Mart akşamı Ankara'da düzenlediği basınla sohbet toplantısında 14 Mayıs seçimleriyle ilgili soruya verdiği yanıtı yazdı.

Erkhov'a, "Seçimleri muhalefet kazanırsa Türkiye-Rusya ilişkileri ne şekil alacak" sorusunu yönelttiğini belirten Yetkin, şu ifadeleri kullandı: 

"Açıkçası Büyükelçinin 'Rusya-Türkiye ilişkilerinin 500 yıllık geçmişi var. Önemli olan dosluk, komşuluk işbirliğinin devamıdır' gibi bir yanıt vermesini bekliyordum. Ama 'Cevap vermenin imkânsız olduğu sorular vardır' dedi; Türkiye’deki seçimler konusunda önceden bir şey söylemek kolay değildi.
Daha açık sordum: yani Türkiye-Rusya ilişkileri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimi kazanmasına mı bağlıydı? Büyükelçinin bu soruya yanıt vermekten kaçınmasını bile aslında Rusya’nın Erdoğan’ın kazanmasını istediği şeklinde yorumlamak mümkündü.
'Türkiye’nin içişlerine karışmak istemiyorum' dedi Erkhov; 'İlginç geleneklerimiz var. Önceki elçilerimizin başına gelenler var.' Daha önce Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu yürüten Erkhov yine gülerek hatırlattı: 'Yedikule’yi, biliyorsunuz.'
'Sizi Yedikule’ye atacak halleri yok ya' diye şakasına karşılık verdim. 'Bir Rus atasözü vardır' dedi; 'Atılacak insan varsa, atılacak yer bulunur.'
Rus Büyükelçisi daha fazla konuşup başımın belaya sokmaya niyeti olmadığını söylemek istiyordu."
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