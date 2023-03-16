Putin muhalefetten korkuyor: Rusya, Erdoğan'ın kazanmasını istiyor!

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksei Erkhov'un 15 Mart akşamı Ankara'da düzenlediği basınla sohbet toplantısında 14 Mayıs seçimleriyle ilgili soruya verdiği yanıtı yazdı.





Erkhov'a, "Seçimleri muhalefet kazanırsa Türkiye-Rusya ilişkileri ne şekil alacak" sorusunu yönelttiğini belirten Yetkin, şu ifadeleri kullandı:





"Açıkçası Büyükelçinin 'Rusya-Türkiye ilişkilerinin 500 yıllık geçmişi var. Önemli olan dosluk, komşuluk işbirliğinin devamıdır' gibi bir yanıt vermesini bekliyordum. Ama 'Cevap vermenin imkânsız olduğu sorular vardır' dedi; Türkiye’deki seçimler konusunda önceden bir şey söylemek kolay değildi.

Daha açık sordum: yani Türkiye-Rusya ilişkileri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimi kazanmasına mı bağlıydı? Büyükelçinin bu soruya yanıt vermekten kaçınmasını bile aslında Rusya’nın Erdoğan’ın kazanmasını istediği şeklinde yorumlamak mümkündü.

'Türkiye’nin içişlerine karışmak istemiyorum' dedi Erkhov; 'İlginç geleneklerimiz var. Önceki elçilerimizin başına gelenler var.' Daha önce Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu yürüten Erkhov yine gülerek hatırlattı: 'Yedikule’yi, biliyorsunuz.'

'Sizi Yedikule’ye atacak halleri yok ya' diye şakasına karşılık verdim. 'Bir Rus atasözü vardır' dedi; 'Atılacak insan varsa, atılacak yer bulunur.'

Rus Büyükelçisi daha fazla konuşup başımın belaya sokmaya niyeti olmadığını söylemek istiyordu."