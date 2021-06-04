Putin muhalifleri seçime almayacak

Rus devlet lideri Vlademir Putin hapiste açlık grevinde olan en güçlü muhalif rakibi Aleksey Navalny'ye yakın isimlerin seçimlere girmesini engelleme amacıyla yapıldığı düşünülen yasayı imzaladı.





Rus Parlamentosu'nun Navalny müttefiklerinin seçimlere girmesini önlemek için attığı bu adımı ülke içinde ve dışında tepki çekmişti. “





Aşırı uç” örgütlere üye olanların milletvekili olmasına yasak getiren tasarı önce parlamentoda kabul edilmişti.





Yasa illegal olarak tanımlanan örgüt üyelerinin seçimlere katılmasını 1 ila 5 yıl süreyle engelleyecek.