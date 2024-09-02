Samanyolu Haber /Dünya / Putin: Müzakereye açığız, ancak... /02 Eylül 2024 19:07

Putin: Müzakereye açığız, ancak...

Eğitim ve Bilim Gününde Tuva Cumhuriyeti’nde gerçekleştirdiği okul ziyaretinde “Önemli Konular Hakkında Konuşma” adlı açık ders sırasında güncel olaylara değinen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile barış görüşmelerine yönelik tutumunu yineleyerek, Rusya’nın müzakerelere her zaman açık olduğunu ancak öncelikle ülkenin sınır bölgelerinde faaliyet gösteren “haydutların” etkisiz hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

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Putin, Rusya’nın barışçıl çözümlerden yana olduğunu vurgularken, Ukrayna’nın bu konuda ciddi bir adım atmadığını ifade etti. Bununla birlikte, Rusya’nın sınır bölgelerine yönelik provokasyonlar karşısında önce bu tehlikelerin bertaraf edilmesi gerektiğini söyledi.

Putin’in açıklamaları, Rusya’nın Ukrayna ile müzakerelere açık olduğunu ancak önceliklerinin sınır bölgelerindeki güvenlik sorunlarını çözmek olduğunu gösteriyor. Bu durum, Rusya’nın Ukrayna ile ilişkilerde sert bir tutum takınmaya devam edeceğinin sinyallerini veriyor.

Kursk Bölgesi’nde Durum

Putin, özellikle Kursk Bölgesi’ne sızan grupların bölgedeki durumu istikrarsızlaştırmaya çalıştığını belirterek, bu gruplarla mücadele etmenin öncelik taşıdığını vurguladı. Bu grupların, Rus ordusunun Donbass’taki ilerleyişini durdurmaya çalıştığını ancak bu girişimlerin başarısız olduğunu belirtti.

Batı’nın Rusya’yı tecrit etme çabalarına karşı, artık herkesin bu çabaların başarısız olduğunu anladığını ifade eden Putin, Rusya’ya düşman ülkeler olmadığını, sadece düşman siyasetçiler ve elitler bulunduğunu belirten Putin, Moskova’nın Batılı başkentlerle temasları tamamen kesmediğini söyledi.
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