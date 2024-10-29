Samanyolu Haber /Dünya / Putin, NATO ile gerilim tırmanırken nükleer tatbikata katıldı /29 Ekim 2024 23:13

Putin, NATO ile gerilim tırmanırken nükleer tatbikata katıldı

Kara, deniz ve havadan balistik ve seyir füzelerinin kullanıldığı tatbikatlar, Rusya'nın olası bir nükleer saldırıya karşı kitlesel yanıt verme hazırlığını test etmeyi amaçlıyordu.

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Euronews'te yer alan habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna meselesinde, Batı ile yaşanan gerilim tırmanmaya devam ederken Rusya'nın nükleer kapasitesini ön plana çıkaran ve füzelerin fırlatılmasını içeren bir misilleme saldırısını simüle eden kapsamlı bir nükleer tatbikatı denetledi.

Salı günü askeri liderlerle görüntülü görüşme yapan Putin, tatbikatların, hem balistik hem de seyir füzelerinin fırlatılmasını içeren, nükleer bir müdahale sırasında üst düzey yetkililerin eylemlerini simüle etmek üzere tasarlandığını doğruladı.

Savunma Bakanı Andrey Belousov, tatbikatın amacının "düşmanın nükleer saldırısına yanıt olarak büyük çaplı bir nükleer saldırı başlatan stratejik taarruz güçlerinin tatbikatı" olduğunu belirtti.

Tatbikat kapsamında Plesetsk fırlatma üssünden Yars kıtalararası balistik füzesinin test atışı, Barents Denizi ve Ohotsk Denizi'ndeki denizaltılardan fırlatılan kıtalararası balistik füzeler ve Tu-95 stratejik bombardıman uçaklarının konuşlandırdığı uzun menzilli seyir füzelerinin atışları gerçekleştirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, füzelerin tamamının hedeflerini başarıyla vurduğunu doğruladı.

Batı'nın Ukrayna'ya verdiği desteği engellemek için sık sık Rusya'nın nükleer kapasitesini öne çıkaran Putin, Rusya'nın nükleer cephaneliğini egemenlik ve güvenliğin "güvenilir bir garantörü" olarak niteledi.

Nükleer silahların son çare olduğu yönündeki duruşunu yineleyen Putin, silahların hassasiyetini, hızını ve füze savunma sistemlerine karşı direncini arttırmak için modernizasyon çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Son aylarda Putin, Ukrayna'nın tedarik ettikleri silahlarla Rus topraklarının derinliklerine saldırmasına izin vermeleri halinde, ülkesi ile NATO ittifakı arasında doğrudan bir savaş riskine girecekleri konusunda da sert bir uyarıda bulundu.

Rusya'nın nükleer doktrinini de revize ederek, nükleer gücü olmayan bir ülkenin nükleer bir güçle ittifak kurması durumunda, ortak bir yanıt verilmesini, buna nükleer silahların da dahil edilmesini gerekçelendirdi.

Bu tatbikatlar, Moskova'nın taktik nükleer silahlarının bir kısmına ev sahipliği yapan Rus müttefiki Belarus ile yakın zamanda yapılan diğer tatbikatları takip ediyor.
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