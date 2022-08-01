Samanyolu Haber /Dünya / Putin: Nükleer savaşın galibi olamaz /01 Ağustos 2022 20:10

Putin: Nükleer savaşın galibi olamaz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "Nükleer savaşın galibi olamaz ve hiçbir zaman nükleer savaş açılmamalı" diyerek önemli bir açıklama yaptı.

Putin: Nükleer savaşın galibi olamaz


Nükleer savaşların galibi olamayacağının altını çizen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hiçbir zaman nükleer savaşa müsaade edilmemesi gerektiğini söyledi.


Her 5 yılda bir düzenlenen Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması Gözden Geçirme Konferansı'nın katılımcı ve konuklarına selamlama mesajı gönderen Rusya devlet başkanı Putin, şu ifadeleri kullandı; "Nükleer savaşın galibi olamaz ve hiçbir zaman nükleer savaş açılmamalı. Biz, uluslararası toplumun tüm üyeleri için eşit ve bölünmez güvenlikten yanayız." 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Putin: Nükleer savaşın galibi olamaz Sonraki Haber >>

Nurettin Canikli'ye memleki Giresun'da protesto şoku

Nurettin Canikli'ye memleki Giresun'da protesto şoku

Kime emanet?

Kime emanet?

Silah şirketi kuran Celal Ülgen'den skandal fişleme itirafı: "Hesaptan fişliyorum"

Silah şirketi kuran Celal Ülgen'den skandal fişleme itirafı:

Levent Göktaş Ulusalcıları neden endişelendirdi?

Levent Göktaş Ulusalcıları neden endişelendirdi?

AKP milletvekilini durduran polisler 1 yıldır açıkta

AKP milletvekilini durduran polisler 1 yıldır açıkta

Rus yanlısı rahip, Ukraynalı rahibe haçla saldırdı

Rus yanlısı rahip, Ukraynalı rahibe haçla saldırdı

Gurbetçi kadını şaşırtan pahalılık

Gurbetçi kadını şaşırtan pahalılık

Dükkana dalan satırlı soyguncuyu toz beziyle kovaladı

Dükkana dalan satırlı soyguncuyu toz beziyle kovaladı

Savcı Sayan uzun namlulu silahlarla sokağa çıktı

Savcı Sayan uzun namlulu silahlarla sokağa çıktı

Torino'daki transfer kavgası İtalya'da gündem oldu

Torino'daki transfer kavgası İtalya'da gündem oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:51:18