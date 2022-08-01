Putin: Nükleer savaşın galibi olamaz





Nükleer savaşların galibi olamayacağının altını çizen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hiçbir zaman nükleer savaşa müsaade edilmemesi gerektiğini söyledi.









Her 5 yılda bir düzenlenen Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması Gözden Geçirme Konferansı'nın katılımcı ve konuklarına selamlama mesajı gönderen Rusya devlet başkanı Putin, şu ifadeleri kullandı; "Nükleer savaşın galibi olamaz ve hiçbir zaman nükleer savaş açılmamalı. Biz, uluslararası toplumun tüm üyeleri için eşit ve bölünmez güvenlikten yanayız."