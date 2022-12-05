Samanyolu Haber /Dünya / Putin, o köprüden geçti /05 Aralık 2022 20:09

Putin, o köprüden geçti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım ile ana karayı birbirine bağlayan Kerç köprüsünden kendi kullandığı araçla geçti. Aynı araçta başbakan yardımcısı Marat Husnullin’de vardı.

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TASS haber ajansının yayımladığı görüntülerde Rusya devlet başkanı ayrıca köprünün onarımında çalışan işçilerle de bir araya geldi.

Ekim ayındaki saldırı sonucu yaşanan patlamada ağır hasar alan Kırım Kerç Köprüsü tamamen onarılarak araç geçişine açılmış oldu. 

8 Ekim’de bomba yüklü bir kamyon, Rusya ile Kırım Cumhuriyetini birbirine bağlayan Kerç Boğazı üzerine inşa edilen köprüde hareket halindeyken infilak etmiş ve köprünün kara trafiğini sağladığı alan büyük hasar almıştı.

Samanyoluhaber / Moskova
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