Putin, o köprüden geçti

TASS haber ajansının yayımladığı görüntülerde Rusya devlet başkanı ayrıca köprünün onarımında çalışan işçilerle de bir araya geldi.







Ekim ayındaki saldırı sonucu yaşanan patlamada ağır hasar alan Kırım Kerç Köprüsü tamamen onarılarak araç geçişine açılmış oldu.





8 Ekim’de bomba yüklü bir kamyon, Rusya ile Kırım Cumhuriyetini birbirine bağlayan Kerç Boğazı üzerine inşa edilen köprüde hareket halindeyken infilak etmiş ve köprünün kara trafiğini sağladığı alan büyük hasar almıştı.





Samanyoluhaber / Moskova