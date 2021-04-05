Samanyolu Haber /Dünya / Putin o yasayı imzaladı /05 Nisan 2021 21:02

Putin o yasayı imzaladı

Rusya'da mevcut devlet başkanının iki dönem daha aynı göreve adaylığını koymasına izin veren yasanın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalandığı belirtildi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, mevcut devlet başkanının iki dönem daha aynı göreve adaylığını koymasına izin veren yasayı imzaladı.

Rusya Anayasası’nda yapılan değişikliklerle seçim ve referandum mevzuatını uyumlu hale getiren yasa taslağı, Putin tarafından imzalandı.

Yasaya göre, mevcut devlet başkanının görev süresinin dolmasının arından iki dönem daha aday olmasına olanak tanınacak. Yasada Rusya Devlet Başkanı, 35 yaşın altında olmayan, ülkede en az 25 yıldır yaşayan, hiçbir zaman başka bir ülkeden vatandaşlık veya oturum izni almamış kişiler arasından seçilebilecek. 

Ancak bu kural Rusya’ya bağlanmış olan bir ülkenin vatandaşı olmuş kişileri kapsamıyor.

Sputnik'te yer alan habere göre, yasa uyarınca, Anayasa’daki düzenlemeler yürürlüğe girdiği tarihten önce veya bu tarihte devlet başkanlığı görevini yürütmüş olan kişilere iki dönemden fazla görevde bulunma yasağı uygulanmayacak.
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