Putin o yasayı imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, mevcut devlet başkanının iki dönem daha aynı göreve adaylığını koymasına izin veren yasayı imzaladı.





Rusya Anayasası’nda yapılan değişikliklerle seçim ve referandum mevzuatını uyumlu hale getiren yasa taslağı, Putin tarafından imzalandı.





Yasaya göre, mevcut devlet başkanının görev süresinin dolmasının arından iki dönem daha aday olmasına olanak tanınacak. Yasada Rusya Devlet Başkanı, 35 yaşın altında olmayan, ülkede en az 25 yıldır yaşayan, hiçbir zaman başka bir ülkeden vatandaşlık veya oturum izni almamış kişiler arasından seçilebilecek.





Ancak bu kural Rusya’ya bağlanmış olan bir ülkenin vatandaşı olmuş kişileri kapsamıyor.