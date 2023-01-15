Putin: Operasyon plana göre ilerliyor

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Putin, Rus ordusunun Donbas ve Ukrayna’da yürüttüğü askeri operasyonun Savunma Bakanlığı ve Rus Genelkurmayı’nın planladığı şekilde ilerlediğini söyledi.





Ülkesinin sürdürdüğü askeri operasyonun ‘dinamiklerini olumlu bulduğunu’ belirten Putin, “Askerlerimizin elde ettikleri sonuçlarla bizi yine pek çok defa memnun edeceklerini umuyorum”dedi.





Rossiya-1 TV kanalı için Pavel Zarubin’in sunduğu Moskva.Kreml.Putin programında konuşan Putin, ülkesine, Ukrayna’da sürdürdüğü askeri hareket nedeniyle bir dizi yaptırım uygulanmasına karşın Rus ekonomisinin beklentinin üstünde performans gösterdiğini de kaydetti.





Enflasyonun beklentinin altında olduğunu ve düşüş eğilimi göstermekte olduğunu belirten Putin, Mart ayı sonu sonuçlarına göre enflasyonun yüzde 11.0’dan yüzde 5 seviyesine düşmesini beklediklerini belirtti.





Ülkesinde sanayi, tarım ve inşaat sektörlerinde de bir yükseliş gözlendiğini, işsizlik oranının da tarihte görülmüş en düşük seviyelerde olduğunu kaydeden Putin “Ekonomimizdeki durum stabil, dahası, düşmanlarımız bir yana, bizim tahminlerimizden bile çok daha iyi” dedi.