Putin özetledi: Dostluk, yok çıkarlar var

Rossiya 1 televizyonunda konuşan Rusya lideri Putin, "Büyük politikada dost diye bir şey yoktur. Olmamalı. Büyük politikada, siyasi görevini yürüten herhangi birinin temsil ettiği devlet ve halkın çıkarları vardır. Bir ülkeyi temsil eden kişinin öncelikle o ülkenin çıkarlarını düşünmesi gerekir” dedi.







Diğer yandan Putin, liderler de dahil olmak üzere kişiler arasındaki iyi ilişkilerin daima en zorlu sorunları çözmeye yardımcı olduğunu ifade etti.





Putin, "Kişisel düzeyde iyi ilişkiler geliştirilemiyorsa, bu durum ülkenizin çıkarları adına çalışmanızı zorlaştırıyor” ifadelerini kullandı.