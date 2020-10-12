Samanyolu Haber /Dünya / Putin özetledi: Dostluk, yok çıkarlar var /12 Ekim 2020 13:32

Putin özetledi: Dostluk, yok çıkarlar var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'büyük politikada' dostluğun söz konusu olmadığını, bir liderin devletinin ve halkının çıkarlarını düşünmesi gerektiğini ifade etti.

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Rossiya 1 televizyonunda konuşan Rusya lideri Putin, "Büyük politikada dost diye bir şey yoktur. Olmamalı. Büyük politikada, siyasi görevini yürüten herhangi birinin temsil ettiği devlet ve halkın çıkarları vardır. Bir ülkeyi temsil eden kişinin öncelikle o ülkenin çıkarlarını düşünmesi gerekir” dedi.

Diğer yandan Putin, liderler de dahil olmak üzere kişiler arasındaki iyi ilişkilerin daima en zorlu sorunları çözmeye yardımcı olduğunu ifade etti.

Putin, "Kişisel düzeyde iyi ilişkiler geliştirilemiyorsa, bu durum ülkenizin çıkarları adına çalışmanızı zorlaştırıyor” ifadelerini kullandı.
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