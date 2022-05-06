'Putin özür diledi'

Euronews'ingöre, İsrail hükümeti basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Bennett ve Putin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede Bennett'in Rus ordusunun kuşatması altındaki Ukrayna'nın Mariupol kentinden insani tahliyeler için bir teklif sunduğu belirtildi. Putin'in de "Birleşmiş Milletler ve Kızılhaç insani koridoruyla sivil halkın ve yaralı sivillerin tahliyesine izin sözü verdiği" aktarıldı.Açıklamada ikilinin, Lavrov'un "Hitler Yahudi asıllıydı","En büyük Yahudi karşıtları Yahudilerin kendisiydi" şeklindeki ifadelerini ele aldığı belirtildi.Bennett'in Lavrov'un ifadeleri için "Putin'in özrünü kabul ettiği, Yahudi halkına ve Holokost'a ilişkin tavrını açıkladığı için teşekkür ettiği" bildirildi.Söz konusu telefon görüşmesine ilişkin Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada ise Putin'in İsrail'in bağımsızlık günü dolayısıyla Bennet'i ve İsrail halkını kutladığı ifade edildi.Açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı, gettolarda ve toplama kamplarında işkence gören, Naziler tarafından cezalandırma operasyonları sırasında öldürülen 6 milyon Yahudi'den yüzde 40'ının SSCB vatandaşı olduğunu hatırlattı ve İsrail’de yaşayan gazilere sağlık ve esenlik dileklerini iletmelerini istedi" denildi.Kremlin'in açıklamasında Putin'in özür dilediğine ilişkin bir bilgi yer almadı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Hitler'in Yahudi asıllı olduğu yönündeki açıklamalarına İsrail'de en üst düzeyden tepkiler gelmiş, Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçisi İsrail Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da dün Haaretz'de yayımlanan röportajında Lavrov'dan sözlerini geri almasını ve özür dilemesini istemişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova ise, iki ülke arasında Lavrov'un açıklamalarıyla artan gerilime ilişkin değerlendirmesinde, İsrailli paralı savaşçıların Ukrayna'daki Azov taburunda Rusya'ya karşı savaştığını söylemişti.İsrail, Suriye'deki askeri hareket özgürlüğünü göz önünde bulundurarak, temkinli hareket ettiği Rusya ile ilişkilerini korumakta zorlanıyor.İsrail ordusu, Rusya'nın askeri olarak aktif rol oynadığı Suriye'de, Moskova ile koordinasyon halinde İran ve rejim hedeflerine çok sayıda hava ve füze saldırısı gerçekleştiriyor.