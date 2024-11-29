Samanyolu Haber /Dünya / Putin: Rakiplerin kapasitesini çok iyi biliyoruz ve roket üretimimiz NATO’nun 10 katı /29 Kasım 2024 11:14

Putin: Rakiplerin kapasitesini çok iyi biliyoruz ve roket üretimimiz NATO’nun 10 katı

Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) zirvesinde konuşma yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rakiplerin kapasitesini çok iyi biliyoruz ve roket üretimimiz NATO’nun 10 katı ifadelerini kullandı.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Astana’da gerçekleşen Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) zirvesinde yaptığı konuşmada, Rusya’nın füze sistemleri üretim kapasitesinin NATO ülkelerinin toplam kapasitesinin 10 katına ulaştığını açıkladı.

Putin, Ukrayna’ya Batılı ülkeler tarafından sağlanan modern silahların çatışma alanında anlamlı bir değişiklik yaratmadığını belirtti. Füze üretimine dair açıklamasında Putin, “Rusya’da füze sistemlerinin üretimi, tüm NATO ülkelerinin toplam üretim kapasitesinin 10 katıdır.” ifadelerini kullandı.

Putin, Batılı ülkelerin Ukrayna’ya sağladığı en modern silahların dahi savaşın seyrini değiştiremeyeceğini savundu.

Düşmanın silah kapasitesini iyi biliyoruz

Putin, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) zirvesinde yaptığı açıklamalarda, Rusya’nın Ukrayna ve Batı ülkelerinin silah kapasitesine dair detaylı bilgiye sahip olduğunu da vurguladı.

Putin, Moskova’nın rezervlerinin düşmana kıyasla çok daha büyük olduğunu belirtti. Putin, “Potansiyel bir düşmanın cephaneliğindeki silah sistemlerinin sayısını, depolardaki mevcut miktarlarını, bunların yerlerini, Ukrayna’ya gönderilen ve gönderilmesi planlanan silahları biliyoruz,” dedi. 

Bu açıklamalar, Rusya’nın istihbarat yeteneklerine ve çatışma stratejisine de dikkat çekiyor.

Ayrıca Moskova’nın mevcut çatışma stratejilerinin Ukrayna ordusuna karşı mühimmat üstünlüğünü sürdürdüğünü ve bu konuda çok rahat olduğuna dair bir mesaj olarak değerlendiriliyor.
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