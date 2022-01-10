Samanyolu Haber /Dünya / Putin: Renkli devrimlere izin vermeyeceğiz /10 Ocak 2022 16:01

Putin: Renkli devrimlere izin vermeyeceğiz

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü liderleriyle video konferans aracılığıyla görüşen Putin, “Kazakistan’daki olaylar dışarıdan devletlerimize yönelik müdahale girişiminin ne ilk ne de son örneği” dedi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, LPG fiyatlarının artışı sonrasında Kazakistan’da yaşanan ve en az 164 kişinin hayatını kaybettiği protestoları “dış destekli terör kalkışması” olarak niteledi ve “teröristleri ve yağmacıları engellemeyi başardık” dedi.

Ülkesinin öncülük ettiği Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) liderleriyle video konferans aracılığıyla görüşen Putin, “Kazakistan'daki olaylar dışarıdan devletlerimize yönelik müdahale girişiminin ne ilk ne de son örneği” ifadelerini kullandı.

Kazakistan'da dış müdahaleye karşı zafer kazanıldığını söyleyen Rusya lideri, KGAÖ'nün bölgenin istikrarsızlaştırılmasına ve renkli devrimlere izin vermeyeceğini belirtti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de, toplantıda yaptığı konuşmada olayları “darbe girişimi” olarak niteledi ve “Eşzamanlı protestolar görünümünde bir ayaklanma dalgası patladı, amacın anayasal düzeni sarsıp iktidarı ele geçirmek olduğu ortaya çıktı” diye konuştu.

ALMATI’DA HAYAT NORMALE DÖNÜYOR

Rusya'nın yanı sıra Belarus, Kırgızistan, Ermenistan ve Tacikistan'ın da üye olduğu KGAÖ, Kazakistan hükümetinin talebi üzerine ülkeye yaklaşık 2500 barış gücü askeri göndermiş, bu durum tartışmalara yol açmıştı. Rusya ayrıca stratejik binaların korunması için paraşütçü birlikleri de göndermişti.

Reuters haber ajansı, Kazakistan'ın en büyük kenti Almatı'da bir haftadır süren gösteri ve çatışmaların ardından bu sabah hayatın normale dönmeye başladığını, sokaklardaki yanmış araçların temizlendiğini ve birçok dükkanın açıldığını aktardı.
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