Putin: Rusya, salgında zirve noktayı gördü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin corona ile ilgili açıklamalarda bulundu. Putin, “Uzmanlara göre salgında zirve noktayı geçtik” dedi.







EN ÇOK VAKAYA ULAŞAN ÜÇÜNCÜ ÜLKE





Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan corona virüsü salgınında en çok vakaya ulaşan üçüncü ülke olan Rusya’da bugüne kadar 362 bin 342 kişi enfekte olurken can kaybı 3 bin 807´ye yükseldi.





174 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ





Günlük vaka sayıları 11 bin seviyelerini görerek rekor kıran Rusya'dan bugün can kayıplarıyla ilgili bir rekor haberi gelmişti. Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre son 24 saatte 174 kişi hayatını kaybetmişti.