Samanyolu Haber /Dünya / Putin Rusya'daki orman yangınlarının sebebini açıkladı /05 Ağustos 2021 21:54

Putin Rusya'daki orman yangınlarının sebebini açıkladı

Ülkesindeki orman yangınları ve seller büyük ölçüde küresel iklim değişikliğinden kaynaklandığını ifade eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son 44 yılda ülkedeki ortalama yıllık hava sıcaklığının küresel boyuttaki artıştan 2.8 kat daha hızlı olduğunu söyledi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son 44 yılda ülkedeki ortalama yıllık hava sıcaklığının küresel boyuttaki artıştan 2.8 kat daha hızlı olduğunu söyledi.

Putin, hükümet üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda, son 44 yılda ülkedeki ortalama yıllık hava sıcaklığının küresel boyuttaki artıştan 2.8 kat daha hızlı olduğunu belirterek, meydana gelen orman yangınları ve sellerin iklim değişikliğiyle bağlantılı olduğunu kaydetti.  

Putin, 6 Ağustos'ta yangın ve sel ile mücadele konusunda ayrı bir toplantı yapacaklarını belirterek, "Meydana gelen orman yangınları ve seller büyük ölçüde küresel iklim değişikliğinden kaynaklanıyor" dedi.

Rus lider, son 44 yılda ülkedeki ortalama yıllık hava sıcaklığının küresel boyuttaki artıştan 2.8 kat daha hızlı olduğunu belirterek, "Topraklarımızın önemli bir kısmı, yaklaşık yüzde 65'i kuzeyde bulunuyor. Bu donmuş topraklardaki (permafrost) yerleşim yerlerinin çoğu Sovyet döneminde inşa edildi" diye konuştu.

Ülkede, permafrost durumunu izleyecek birleşik bir sistemin oluşturulmasına ilişkin daha önce bir yasa tasarısı hazırlanmasının planlandığını, ancak  henüz tamamlanmadığını hatırlatan Putin, "Bunun bir an önce tamamlanması ve sunulması gerekiyor" dedi.

Putin ayrıca, Doğal Kaynaklar Bakanı Aleksandr Kozlov'a bu belgenin hazırlanmasıyla ilgili çalışmaların hangi aşamada olduğunun yanı sıra, hidrometeoroloji ve çevre izleme hizmetlerinin geliştirilmesine ilişkin bir rapor hazırlayıp sunması talimatı verdi.
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