Putin Rusya'nın 'hazır' olduğunu açıkladı

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın buğday ihracatını 50 milyon tona çıkarmaya hazır olduğunu söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın buğday ihracatını 50 milyon tona çıkarmaya hazır olduğunu söyledi.





Rossiya 24 televizyonuna konuşan Putin, "Mevcut tarım yılında, 2021-2022’de 37 milyon ton buğday ihraç edeceğiz, 2022-2023'te ise ihracat hacmini 50 milyon tona çıkaracağımızı düşünüyorum" dedi.





‘Kiev'in ihraç edebileceği buğday, dünyada üretilen toplam hacmin sadece yüzde 0.5'idir’





Kiev'in potansiyel olarak ihraç edebileceği buğdayın dünyada üretilen toplam hacmin sadece yüzde 0.5'ini oluşturduğunu belirten Putin, bu “hiç bir şeydir” diyerek şöyle devam etti.





“Dünyada yılda yaklaşık 800 milyon ton tahıl ve buğday üretiliyor. Şimdi bize Ukrayna'nın 20 milyon ton tahıl ihraç etmeye hazır olduğu söyleniyor. 20 milyon ton, dünyada üretilen 800 milyon tonun yüzde 2.5’dir. Ancak buğdayın dünyadaki toplam gıda arzının sadece yüzde 20'sini oluşturduğu gerçeğinden hareket edersek, bunlar bizim verilerimiz değil, bunlar BM’nin verileri, o zaman bu 20 milyon ton Ukrayna buğdayı yüzde 0.5’e denk geliyor ve bu da ‘hiç bir şeydir’. Ukrayna’nın toplam ihracat potansiyeli 20 milyonu geçmiyor.”



