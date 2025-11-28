Putin şart koştu: 'Çatışmanın bitmesi için Ukrayna askerlerini çekmeli'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da çatışmaların durması için Ukrayna askerlerinin Moskova'nın hak iddia ettiği bölgelerden çekilmesi gerektiğini dile getirdi.





Putin, "Ukrayna birlikleri ellerinde tuttukları bölgelerden çekilirse biz de askeri operasyonları sonlandıracağız" diyen Rus lider, Perşembe günü Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki ziyaretinin sonunda yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın bunu yapmaması halinde "askeri yollarla" amaçlarına ulaşacaklarını söyledi.





DW Türkçe'de yer alan habere göre Putin, Rus ordusunun Donetsk'teki Pokrovsk ve Myrnohrad gibi önemli şehirleri tamamen kuşattığını; birliklerin ayrıca Harkiv'deki Vovçansk, Donetsk'teki Siversk ve Zaporijya'daki Huliaipole'ye doğru ilerlediğini kaydetti. Rus ordusunu durdurmanın "pratikte imkansız" olduğunu belirten Putin, "Buna karşı yapılabilecek çok az şey var" ifadelerini kullandı.





Halihazırda Ukrayna topraklarının beşte birini kontrol eden Rusya, Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya olmak üzere dört bölgenin kontrolünün tamamen Moskova'ya devredilmesini talep ediyor. Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk, Moskova için öncelikli kabul ediliyor. Ukrayna ise toprak devrini kesin bir şekilde reddediyor.





Rusya'nın tamamen kontrol etmediği bu bölgelerin devri, ABD tarafından sunulan Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik 28 maddelik orijinal planın da bir parçasıydı. Ancak metin, Kiev ve Avrupa Birliği'nin (AB) tepkisi üzerinde değiştirildi.





Önümüzdeki hafta ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Moskova'ya gitmesi bekleniyor. Putin, Rusya'da ABD'li temsilcilerle yapılacak müzakerelere ilişkin planları doğrulayarak heyetin gelecek haftanın ilk yarısında beklendiğini aktardı. Rus lider, söz konusu görüşmelerde çok geniş bir konu yelpazesinin ele alınacağını ve her bir konunun kilit öneme sahip olduğunu vurguladı. Rus tarafında bu müzakerelere, Dışişleri Bakanlığı ve Başkanlık İdaresi'nden temsilciler katılacak.





Putin: AB devletlerine saldırma niyetimiz yok

Rusya lideri Putin, Perşembe günü yaptığı açıklamada Avrupa'ya da mesajlar verdi. Moskova'nın AB devletlerine saldırma niyetinin bulunmadığını belirten Rus lider, diğer yandan Rus varlıklarının dondurulması durumunda Moskova'nın "ekonomik misilleme önlemleri"yle yanıt vermeye hazırlandığını ifade etti.





Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgaliyle İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da görülen en ağır silahlı çatışmalardan biri başlamıştı.