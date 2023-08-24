Samanyolu Haber /Dünya / Putin sessizliğini bozdu: Prigojin’in ölümü sonrası ilk mesaj /24 Ağustos 2023 19:52

Putin sessizliğini bozdu: Prigojin’in ölümü sonrası ilk mesaj

Wagner lideri Yevgeniy Prigojin’in ölümünün ardından, konuyla ilgili ilk kez konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, Prigojin için "Kaderi karmaşık ama yetenekli bir adamdı ve hayatında ciddi hataları vardı" dedi.

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Sözcü'de yer alan habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tver'de düşen özel jette hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Putin, Wagner’in kurucusu Prigojin için “Kaderi karmaşık ama yetenekli bir adamdı ve hayatında ciddi hataları vardı” dedi.

Putin, ayrıca “Soruşturma Komitesi Tver'deki uçak kazasına ilişkin ön soruşturma başlattı, sonuna kadar gidilecek” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Tver bölgesinde özel bir jetin düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğü bildirilmişti. Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, düşen uçakta Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in öldüğünü duyurmuştu.

İNTİKAM YEMİNİ ETMİŞLERDİ

Wagner lideri Prigojin’in ölüm haberinin ardından paralı savaşçılar intikam yemini etmiş, Rus ordusu da harekete geçmişti.

Yeni bir ayaklanma olasılığı tartışma yaratırken, Putin’in eski danışmanlarından Sergey Markov, Prigojin’in ölümünün Putin’in işine gelmeyeceğini söyleyerek olayın arkasında başka bir ülke olabileceğine dikkat çekmişti.

HER ŞEY 30 SANİYEDE OLDU

Prigojin’in uçağının düşüş görüntüleri tartışma yarattı. Uçuş verilerine göre özel uçak son 30 saniyeye kadar hiçbir arıza işareti vermedi ve sorun yaşamadı, aniden irtifa kaybederek yere çakıldı.
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