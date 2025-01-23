Samanyolu Haber /Dünya / Putin-Şi Jinping görüşmesi: Dış belirsizliklere karşı direnç ve istikrar vurgusu /23 Ocak 2025 11:22

Putin-Şi Jinping görüşmesi: Dış belirsizliklere karşı direnç ve istikrar vurgusu

Her yıl sene başında gerçekleşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Halk Cumhuriyeti Başkanı Şi Jinping, geleneksel görüşmesi, video konferans sistemi ile yapıldı.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Görüşmenin detaylarını Kremlin Danışmanı Yuri Uşakov basına aktardı. Uşakov’un açıklamasına göre, görüşme tam 1 saat 35 dakika sürdü. Çin liderin Putin ile görüşmesi, Başkanlık koltuğuna oturan Trump'la yaptığı görüşmenin ardından gerçekleşti.

Yuri Uşakov, bu tür görüşmelerin bir gelenek olduğunu vurgulayarak, “Yılın başında Rusya ve Çin liderleri bir araya gelir, bu bir gelenektir. Bu kez de bir video konferans sistemi toplantısı oldu ve dostane bir atmosferde gerçekleşti.”

Uşakov, görüşme tarihinin daha önce, Aralık ayında belirlendiğini söylese de bu zamanlamanın rastlantı olmadığına dair yorumlar arttı.

2024’te önemli anlaşmalar yapıldı

Şi Jinping, görüşmede Putin’e hitap ederek, 2024 yılında Pekin, Astana ve Kazan’da üç kez bir araya geldiklerini hatırlattı ve önemli anlaşmalara imza attıklarını söyledi. Çin lideri, bu görüşmelerin Çin-Rusya iş birliğini daha da ileriye taşıdığını vurguladı.

Şi Jinping, “2025 yılı için ikili ilişkilerimizi daha da güçlendirmek istiyorum. Bu ilişkiler, dış belirsizliklere karşı direnç ve istikrar sağlayacak. Hem Çin ve Rusya’nın refahı, hem de uluslararası adalet ve eşitlik için birlikte çalışmaya devam edeceğiz,” ifadelerini kullandı.

Ekonomik İş Birliği ve Enerji Ticareti

Görüşmede ekonomik iş birliği önemli bir yer tuttu. Şi Jinping, Çin ile Rusya arasındaki ticaret hacminin 2024 yılında %7 artarak 220 milyar dolara ulaştığını ve Çin’in Rusya’nın en büyük ticaret ortağı olduğunu belirtti. Rusya’nın Çin’e enerji ihracatında birinci sırada olduğu vurgulandı.

Putin ise Şi Jinping’e hitaben, “Moskova ve Pekin arasındaki iş birliği, ulusal çıkarların geniş bir ortaklığına dayanıyor. İlişkilerimiz, dostluk, karşılıklı güven, eşitlik ve karşılıklı yarar temelinde gelişiyor,” dedi.
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