Putin, Soçi'de Afrika liderlerini ağırlayacak

Suriye'de ana aktör durumuna gelen Putin, ABD'nin Ortadoğu'daki en yakın müttefikleri olarak adlandırılan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne de bu hafta başında önemli bir ziyaret gerçekleştirdi.







22-25 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Rusya-Afrika Ekonomi Zirvesi'ne çok sayıda Afrikalı liderin katılması planlanıyor.





Mısır'da yayınlanan Masri el Yom gazetesindeki habere göre Rus-Afrika Zirvesi, kıta tarihinde önemli dönüm noktalarından birini teşkil edecek ve benzerlerinden çok farklı olacak.





Zirve kararı geçtiğimiz yıl Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde yapılan BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti) zirvesinde, Putin'in önerisiyle kabul edilmişti.





Zirvede ekonomik konuların yanısıra bölgesel ve uluslararası ilişkiler, terörle mücadele, güvenlik gibi pek çok alanda işbirliği imkanları araştırılacak.





Türkiye de 2008'de başlattığı ve beş yılda bir tekrarlamak istediği Türk-Afrika Zirvesi'ne istediği başarıyı elde edemedi. İlki İstanbul'da yapılan zirveye Burkina Faso, Cibuti, Ekvador Ginesi, Komorlar, Mali ve Sudan sadece devlet ya da hükümet başkanı seviyesinde katılırken, Ekvador Ginesi'nde 2014'te yapılan zirveye ise daha az sayıda lider katıldı.





Üçüncüsünün önümüzdeki yıl İstanbul'da yapılması planlanıyor. Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ticaret hacmi geçtiğimiz yıl, 2010 yılında çıkarılması hedeflenen 30 milyar doların yarısı düzeyinde bulunuyor.





2005 yılını Afrika açılım yılı olarak ilan eden Türkiye bu çerçevede kıtada bulunan büyükelçilik sayısını da 12'den 39'a yükseltmişti.





Rusya'nın yanı sıra ABD, Avrupa Birliği, Çin, Japonya ve Hindistan gibi ülkeler de belirli periyodlarla Afrika kıtası ile zirveler düzenliyor.





Geçtiğimiz Temmuz ayında Nijer'in başkenti Niamey'de yapılan Afrika Birliği Zirvesi'nde, 1995'de tesis edilen Dünya Ticaret Örgütü'nden sonraki en büyük serbest ticaret bölgesinin kurulması konusunda anlaşmaya varılmıştı.





Anlaşma ile Afrika ülkeleri arasındaki ticaret oranının önümüzdeki üç yıl içinde yüzde 17'den yüzde 60'a çıkarılması hedefleniyor. Afrika kıtası ekonomik alanda dünyanın en hızlı gelişen kıtası olarak adlandırılıyor.





Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhak etmesi ve Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde ayrılıkçılara verdiği destek sonrası ABD ve Avrupa'dan gelen baskılara dayanamayacağı öne sürülen Rusya bir yıl sonra da Türkiye ile uçak krizi yaşadı. Ancak Suriye'de izlediği politika ile Ortadoğu'da dengeleri değiştirmeye başlayan Rusya, Batı'nın uyguladığı yaptırımların etkisini azaltmakla kalmadı, ABD'deki seçimlere müdahale edebilecek boyuta geldi.





Trump'ın Ortadoğu'dan çekilme stratejisi en çok da Putin'e yaradı. Soğuk Savaş döneminde bölgede Batı bloku karşısında büyük bir denge olan Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra, varisi Rusya uzun süre Ortadoğu'da varlığından söz ettiremedi.





Suriye krizinde Türkiye ve İran'ı da yanına alarak önemli bir aktör olmaya başlayan Putin, ABD'nin yanı sıra Avrupa Birliği'nin de mülteci korkusundan dolayı bölgeden uzak durması ile hızla diplomatik ataklara girişti.





Geçtiğimiz hafta Körfez ülkelerinden Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne giden Putin, bu ülkelerle milyarlarca dolarlık ticari anlaşmalar imzalarken, silah satışı konusunda da zemin yokladı.