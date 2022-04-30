Putin sonunda bunu da yapacak!

Rusya-Ukrayna savaşı 3. ayda da devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in birkaç gün içinde Ukrayna'da topyekun savaş ve Rusya'da seferberlik ilan edeceği öne sürüldü.



Rusya'dan kaynaklara ve Batılı yetkililere göre, Putin Ukrayna'daki savaşın birkaç hafta içinde tamamlanacağına inanıyordu ve işgalin uzaması Rusya'da gerilime yol açıyor. İngiliz basını, işgalin uzamasından rahatsız olan Rus komutanların saldırıları artırmak amacıyla ülkede seferberlik ilan edebilmek için Putin'den Ukrayna'da topyekun savaş çağrısı yapmasını istediğini yazdı.



İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Putin'in 9 Mayıs'taki zafer günü etkinliklerinde yedek askerleri Ukrayna'da savaşa sokmak için seferberlik ilan edebileceğine dikkat çekti. Eski NATO Komutanı Richard Sherriff de Batılı ülkelerin Rus saldırıları konusunda “en kötü senaryoya hazır olması gerektiğini” ifade etti.



“KOMUTANLAR ÖFKELİ”



İngiliz Telegraph gazetesine konuşan Rusya'dan bir askeri kaynak, “Komutanlar Kiev'e saldırının başarısız olmasına öfkeli. Ordudaki kişiler geçmişteki başarısızlıkların bedelinin alınmasını ve Ukrayna'da ilerlenmesini istiyor” dedi.



Daha önce de Rus ordusunun Putin'in Ukrayna işgalinin birkaç haftada tamamlanacağı yönündeki öngörüsüne tepkili olduğu ve saldırıların artırılmasını istediği haberleri basına yansımıştı.



Rusya, bu ay başında savaştaki ilk aşamanın tamamlandığını, birliklerin Ukrayna’nın başkenti Kiev çevresinden çekilerek Rusya destekli ayrılıkçıların bulunduğu doğudaki Donbas bölgesine yoğunlaşacağını duyurmuştu.