Samanyolu Haber /Dünya / Putin: Suriye’nin geleceğini Suriyeliler belirlemeli /18 Ocak 2025 12:59

Putin: Suriye’nin geleceğini Suriyeliler belirlemeli

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’da bulunan İran Cumhurbaşkanı Masud Pezeşkiyan ile Suriye konusunda ortak basın açıklaması yaptı.

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SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA


Putin yaptığı açıklamalarda Suriye’nin geleceğini yalnızca Suriyelilerin belirlemesi gerektiğini vurguladı. Putin, Rusya’nın Suriye’deki durumu kapsamlı bir şekilde çözmeye kararlı olduğunu ifade etti.

Putin, Moskova’nın Suriye halkına durumun normalleştirilmesi, acil insani yardım sağlanması ve tam kapsamlı bir savaş sonrası yeniden yapılanma sürecinin başlatılmasında gerekli desteği vermeye hazır olduğunu belirtti.

“Suriyeliler gelecekteki yollarını kapsayıcı bir diyalog yoluyla kendileri belirlemelidir,” diyen Putin, Rusya’nın Suriye halkının mevcut geçiş döneminde karşılaştığı tüm zorlukların üstesinden gelmesini içtenlikle istediğini söyledi.

Moskova daha önce de defalarca Suriye’nin geleceğini belirlemenin yalnızca Suriyelilere ait bir hak olduğunu dile getirmişti.
Rusya, Suriye’de hem insani yardım hem de siyasi çözüm süreçlerinde aktif bir rol oynayarak bu duruşunu sürdürmeye devam ediyor.
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