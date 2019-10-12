Samanyolu Haber /Dünya / Putin: Suriye yabancı askerlerden arındırılmalı /12 Ekim 2019 14:02

Putin: Suriye yabancı askerlerden arındırılmalı

Rus lider Vladimir Putin, "Suriye, yabancı askerlerin varlığından arındırılmalıdır" dedi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Russia Today (RT), El-Arabiya ve Sky News Arabia televizyonlarına açıklamalarda bulundu.

Putin, Suriye topraklarının yabancı askerlerin varlığından arındırılması gerektiğini söylerken, “Suriye topraklarında yasalara aykırı olarak bulunanlar bu bölgeyi terk etmeli ve bu tüm ülkeler için geçerli. Eğer Suriye'nin gelecekteki meşru yönetimi, ülkede Rus silahlı kuvvetlerinin bulunmasına gerek duymadığını açıklarsa, bu durum Rusya için de geçerli olacak” ifadelerini kullandı.
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